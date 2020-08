La Nasa a publié plusieurs photos sous licence libre montrant le retour de la mission Crew Demo 2, qui consistait à faire revenir sur Terre deux astronautes ayant passé un séjour de deux mois à bord de l'ISS. En voici une sélection.

C’était l’un des grands rendez-vous à ne pas manquer pour qui suit l’actualité spatiale : au cours du week-end du 1er et 2 août, la capsule Crew Dragon est revenue sur Terre avec deux astronautes à bord : Robert Behnken et Douglas Hurley. Ce vol a qualifié SpaceX pour de futurs transports pour le compte de la NASA, et marqué le retour de l’accès autonome à l’espace pour les États-Unis.

Comme à son habitude, l’agence spatiale américaine a partagé ses clichés sous licence libre sur Flickr montrant l’amerrissage de la capsule, sa récupération, mais aussi la préparation des équipes de SpaceX pour aller chercher Robert Behnken et Douglas Hurley. Il faut dire que le moment est historique pour les États-Unis : cela faisait dix ans qu’ils ne géraient plus eux-mêmes les vols habités vers l’ISS.

La prochaine mission spatiale de ce genre qui attend SpaceX aura lieu fin septembre, avec le transport de son premier équipage régulier : ce ne seront d’ailleurs pas deux astronautes qui seront envoyés dans l’ISS, mais quatre. Ce sera la mission Crew 1. L’année prochaine, rebelote : une autre équipe sera envoyée par l’entreprise américaine, dont le spationaute français Thomas Pesquet, membre de la mission Crew 2.

Les photos du retour de SpaceX Crew Dragon

