Pour l'instant, la Haute Autorité de Santé s'oppose à l'éventualité d'un vaccin obligatoire contre le coronavirus SARS-CoV-2, mais conditionne cet avis au contexte actuel.

Alors qu’il y a encore quelques mois l’élaboration d’un vaccin contre le coronavirus semblait une issue lointaine, cet automne 2020 a délivré de belles promesses en la matière. Les laboratoires Pfizer ont annoncé des résultats préliminaires encourageants : une efficacité potentielle de 90 % pour son candidat vaccin. L’Europe a déjà sécurisé 300 millions de doses. S’il est quasi certain que des populations prioritaires seront concernées dans un premier temps, que sait-on des modalités possibles pour la prise du vaccin ? Sera-t-il obligatoire ? Est-il trop tôt pour poser cette question ?

En France, il existe de nombreux vaccins simplement recommandés, et onze autres sont obligatoires depuis 2018. Ces derniers le sont en raison d’enjeux de santé publique. Le ministère de la Santé explique ainsi à ce sujet qu’« une couverture vaccinale élevée constitue un élément clé dans le contrôle des maladies infectieuses, permettant de protéger une population contre une maladie donnée ». Or, dans le cas par exemple de la rougeole, la couverture vaccinale doit être de 95 % chez les enfants. « En France, ce niveau n’a jamais été atteint depuis l’intégration de cette vaccination dans le calendrier vaccinal, ce qui explique l’épidémie qui a provoqué des milliers de cas entre 2008 et 2011. »

La pandémie liée à la maladie Covid-19 représente une crise sanitaire inédite pour notre époque, tant pour l’ampleur du nombre de contaminations que le nombre de décès sur une période si courte ; avec les conséquences humaines et économiques qui vont avec les mesures visant à freiner ces hospitalisations. Encore mal comprise, la maladie générée par ce coronavirus peut être difficile à soigner, en l’absence de médicament pleinement éprouvé, et peut laisser des séquelles importantes. De fait, en plus de l’élaboration de solutions thérapeutiques en aval, trouver un vaccin apparaîtrait comme salvateur pour endiguer la propagation du virus en amont.

Cela relève donc d’un enjeu prioritaire de santé publique. Ce n’est pas pour autant qu’un vaccin serait rendu obligatoire dès lors qu’il serait élaboré et mis en distribution.

La HAS s’oppose à l’heure actuelle à cette idée

Le statut légal du futur vaccin pose question partout dans le monde : aux États-Unis, le début est sur une obligation au moins pour certains corps de métier. Chez nos voisins britanniques, le ministre anglais de la Santé, Vaughan Gething, avait déclaré lors d’une interview que cela faisait partie des options et qu’il « n’excluerai[t] rien à ce stade, mais l’obligation est la finalité la plus extrême et la plus improbable ». Le son de cloche est assez similaire dans le gouvernement français. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait répondu en août 2020 ne pouvoir répondre ni par oui, ni par non, n’ayant pas encore toutes les clés en main. Il disait alors s’en remettre à l’évolution de l’épidémie, au type de vaccin trouvé, aux évaluations sur celui-ci par les instances scientifiques, ainsi qu’à l’avis de la Haute Autorité de Santé (HAS).

Il se trouve justement que la HAS a remis un avis préliminaire sur le sujet, ce 9 novembre 2020. Pour l’autorité, le vaccin potentiel ne devrait pas être obligatoire, que ce soit en population générale ou pour les professionnels de santé. « En effet, dans le cadre d’un calendrier de livraison des doses de vaccin mal connu et – à ce stade – du manque de recul sur les futurs vaccins ainsi que sur leur capacité à limiter la contagion du virus, cela ne serait pas justifié », explique l’autorité, qui insiste sur le fait que cet avis est rendu dans le contexte actuel.

Une évolution ne peut donc être exclue. Mais, comme l’indique la HAS, de nombreux éléments restent à l’heure actuelle inconnus, comme le nombre de doses qui seront disponibles, le taux d’efficacité, la persistance de l’immunité, les populations concernées et la réception par le public. Olivier Véran, de son côté, semble espérer que la vaccination sera de toute façon volontaire. En clair : dans l’état actuel des choses, une obligation de se faire vacciner n’est pas vraiment prévue pour les premiers temps, mais tant qu’aucun vaccin n’est définitivement trouvé, le débat doit déjà, tout simplement, rester en suspend.

