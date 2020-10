Partis de la Terre en 2018, Starman et la Tesla Roadster sont aujourd'hui dans les parages de Mars. Mais le mannequin et son véhicule ne font que passer.

Souvenez-vous, c’était en 2018 : SpaceX faisait décoller pour la toute première fois sa nouvelle fusée, la Falcon Heavy, qui est en fait un lanceur Falcon 9 soutenu par deux autres Falcon 9 reconverties en boosters latéraux. Le vol fut un succès et depuis deux autres missions ont pu être accomplies — une troisième étant prévue pour le début de l’année prochaine, cette fois pour le compte de l’armée.

Mais cette journée ne fut pas seulement marquée par le vol inaugural de la Falcon Heavy. Elle fut aussi étonnante par la « charge utile » présente à bord du lanceur. En effet, Elon Musk a eu l’idée de placer à bord une Tesla Roadster dont le siège conducteur était occupé par « Starman », un mannequin vêtu d’une combinaison spatiale. Pour le fondateur de SpaceX et de Tesla, c’était là un joli coup médiatique.

Deux ans plus tard, Starman se trouve toujours dans le Système solaire. Mais où ? SpaceX vient justement de donner des nouvelles de son « voyageur » spatial dans un message publié le 8 octobre sur Twitter. Il s’avère que la Tesla Roadster et son occupant sont aujourd’hui très proches de la planète Mars, à quelque 0,05 unité astronomique de la planète rouge, soit un peu moins de 7,4 millions de km.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7

— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020