SpaceX lancera 60 nouveaux satellites Starlink dans la soirée du 17 septembre. Le décollage pourra être suivi en direct, en ligne. Par contre, la trajectoire orbitale des satellites ne les rendra pas nécessairement très visibles en France.

Le lancement Starlink en résumé

Quoi ? La mise en orbite de 60 satellites Starlink ;

La mise en orbite de 60 satellites Starlink ; Quand ? Le 17 septembre 2020, à 20h19 (heure de Paris) ;

Le 17 septembre 2020, à 20h19 (heure de Paris) ; Où ? Au centre spatial Kenny, en Floride ;

Au centre spatial Kenny, en Floride ; Que verra-t-on ? Le décollage de la fusée Falcon 9 et la mise en orbite de 60 satellites.

Quelle est la mission ?

SpaceX va procéder au douzième tir opérationnel consacré à Starlink, son projet visant à constituer une constellation de satellites dont le rôle est de fournir un accès à Internet aux personnes dans des régions mal desservies en infrastructures télécoms terrestres ou qui en sont dépourvues. On compte déjà plus de 700 satellites Starlink dans l’espace — avec ce tir, il y en aura 60 de plus.

En principe, le démarrage commercial de SpaceX est prévu pour 2020, aux USA. Les plans à l’international du groupe sont plus flous. Un test en bêta fermée a commencé cet été et de premiers indices sur les performances du réseau satellitaire ont été relayés dans la presse. On parle d’un débit de 100 Mbit/s, ce qui permet de visionner plusieurs vidéos en haute définition en même temps, et d’une latence réduite.

La fusée Falcon 9 qui sera utilisée lors de ce tir comporte plusieurs pièces qui ont déjà été utilisées pour des vols précédents. C’est le cas du premier étage, qui a participé au premier vol Crew Dragon vers la Station spatiale internationale (où se trouvaient deux astronautes de la Nasa à bord) ainsi qu’à la mission Anasis-II. Une moitié de coiffe protégeant la charge utile a aussi été employée lors de deux missions Starlink.

SpaceX prévoit de faire atterrir le premier étage de la fusée sur un bateau doté d’une plateforme adaptée. Le navire sera au large des côtes de Floride, dans l’Atlantique.

Malheureusement pour les fans de SpaceX, il ne sera pas possible d’observer le passage de ces satellites depuis la terre — du moins, depuis l’Hexagone. La trajectoire orbitale les fera passer au-dessus de la Belgique et non loin du Luxembourg. À moins de vivre très près de la frontière, ce train de satellites passera inaperçu. Sauf pour celles et ceux se trouvant en Belgique ou en Belgique. L’horaire de passage est pour 20h38.

The view of the earlier 19:38BST, 20:38CEST pass will be better further east in Europe, the track is shown on the map. The spacecraft go into eclipse over Austria. 4/4 pic.twitter.com/W6uBO8CYyK — Richard Cole (@richard_e_cole) September 17, 2020

Date du lancement

Si vous ne saviez pas quoi faire de votre soirée, vous pourrez suivre la nouvelle mission Starlink de SpaceX. L’entreprise aérospatiale américaine prévoit un décollage de sa fusée Falcon 9 le 17 septembre, à 14h19, heure locale, depuis le centre spatial Kennedy, en Floride. Compte tenu du décalage horaire, il sera 20h19 en métropole pour les Français et les Françaises.

Targeting September 17 at 2:19 p.m. EDT for Falcon 9 launch of 60 Starlink satellites from Launch Complex 39A — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2020

Comment suivre le lancement en direct

Le tir est diffusé sur le site officiel de SpaceX, ainsi que sur sa chaîne YouTube. Il peut être suivi directement dans la vidéo intégrée ci-dessous.

