Les toutes premières images obtenues par la sonde Solar Orbiter vont être présentées ce jeudi 16 juillet 2020. Le satellite a effectué un premier passage rapproché de l'étoile en juin. Voici comment suivre cette annonce.

Elle est partie observer le Soleil : la sonde Solar Orbiter a été lancée en février dernier par l’Agence spatiale européenne, avec une participation de la Nasa. Les premières images capturées par le satellite doivent être présentées ce jeudi 16 juillet par l’ESA et la Nasa.

Quand ? Le jeudi 16 juillet à 14h.

Le jeudi 16 juillet à 14h. Où ? Sur la web TV de l’ESA ou sur le site de la Nasa.

Sur la web TV de l’ESA ou sur le site de la Nasa. Quoi ? Les premières images prises par Solar Orbiter.

Le Soleil est encore mal compris. Avec la sonde Solar Orbiter, placée sur une orbite héliocentrique (autour du Soleil), l’ESA et la Nasa souhaitent étudier plus en détail l’étoile, pendant une mission qui doit durer entre 7 et 10 ans. Il y a un mois, le 15 juin, Solar Orbiter a accompli une étape symbolique : son premier passage rapproché de la surface du Soleil, à une distance de 77 millions de kilomètres.

Jamais le Soleil n’a été photographié d’aussi près

Les toutes premières images obtenues par la sonde s’annoncent prometteuses. « Les premières images dépassent nos attentes, déclare Daniel Müller, physicien solaire et scientifique du projet Solar Orbiter, dans un communiqué publié par l’ESA. Nous pouvons déjà voir des signes de phénomènes très intéressants que nous n’avons pas pu observer en détail auparavant. » L’agence spatiale ajoute que le Soleil n’avait jamais été photographié d’aussi près.

La sonde doit encore s’approcher plus près du Soleil. À la fin de l’année 2021, Solar Orbiter entamera la phase scientifique de sa mission : au cours de celle-ci, il est prévu que le satellite s’approche au plus près à 42 millions de kilomètres du Soleil (à l’intérieur de l’orbite de la planète Mercure). Il est prévu d’incliner la sonde pour qu’elle offre une vue sur les pôles de l’étoile.

En attendant de découvrir les images, vous pouvez toujours suivre la position de la sonde dans le système solaire, via ce site. Solar Orbiter est actuellement à plus de 96 millions de kilomètres du Soleil.

