Avis aux astronomes amateurs : le soir du dimanche 24 mai 2020, la Lune, Vénus et Mercure sont en conjonction. Voici à quelle heure contempler ce trio, si le ciel n'est pas trop voilé.

Le week-end s’achève sur une belle opportunité d’observer le ciel. Ce dimanche 24 mai 2020, la Lune, Vénus et Mercure doivent former un beau trio céleste, à observer le soir en direction de l’ouest, si la météo est favorable.

En ce moment, Vénus et Mercure sont observables à partir de 21h40 (soit tout juste après le coucher du Soleil, qui a lieu à 21h35). Les planètes se trouvent dans la constellation du Taureau. Lorsqu’elles devraient apparaître dans le ciel ce dimanche, la Lune sera déjà levée depuis longtemps.

Jusqu’à quelle heure peut-on espérer voir la rencontre des trois objets ? Mercure doit briller jusqu’à 22h30 et Vénus jusqu’à 22h40. Le coucher de la Lune est plus tardif, il est prévu pour 23h31.

Un très fin de croissant de Lune

Ces derniers temps, vous avez peut-être constaté que Vénus est remarquablement brillante. Ce n’est pas pour rien que l’objet est surnommé « étoile du Berger », même s’il s’agit bien d’une planète. La proximité de Vénus au Soleil explique son éclat si particulier. En ce moment, la distance entre Vénus et notre propre planète est aussi en train de diminuer.

Quant à la Lune, c’est sous la forme d’un très fin croissant qu’elle doit apparaître. C’est à ce moment-là qu’il est judicieux de contempler la lumière cendrée. Il s’agit de la lumière du Soleil réfléchie par la Terre sur la partie de la Lune qui n’est pas directement éclairée par le Soleil.

Enfin, Mercure est généralement difficile à voir à l’œil nu : elle est moins lumineuse et plus petite que Vénus. Elle se trouve aussi bien plus loin. En cette moment, sa proximité avec Vénus est une excellente opportunité pour espérer la discerner dans le ciel.

Crédit photo de la une : Flickr/CC/Stephen Rahn (photo recadrée)