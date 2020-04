SpaceX procède ce mercredi soir à un lancement d'une nouvelle grappe de soixante satellites Starlink. Ce sera aussi l'occasion pour l'entreprise américaine de tenter un atterrissage de la fusée sur une barge, lors de son retour de mission. Les deux dernières fois, SpaceX a échoué.

On pourrait croire que SpaceX, à force d’enchaîner les missions sans difficulté et les récupérations réussies du premier étage de sa fusée Falcon 9, s’est installée dans une forme de routine. Que désormais, la mécanique est bien rodée. Les déconvenues auxquelles a fait face l’entreprise américaine en début de l’année montrent bien que même ce que l’on pensait acquis a encore une part d’incertitude.

À deux reprises, en février et en mars, SpaceX n’a pas pu faire atterrir le premier étage de son lanceur sur la barge qui avait été déployée au large des côtes de Floride. À chaque fois, l’étage a piteusement fini sa course dans l’océan Atlantique. Aussi, le vol annoncé pour ce mercredi soir sonne pour SpaceX comme un défi à son expertise dans l’aérospatiale. Car ici aussi, il faudra poser la fusée sur une barge.

Le troisième tir sera-t-il le bon ?

Tous les regards se tourneront donc en direction des États-Unis, puisque c’est de la base de lancement de Cap Canaveral que s’envolera la Falcon 9. Le vol aura lieu le 22 avril à 21h37 (heure française en métropole) et sera retransmis en direct sur YouTube. Initialement, le vol était planifié pour le lendemain, mais des conditions météorologiques plus favorables ont permis cette reprogrammation.

Il est à noter que le profil de la mission est exactement le même que celles ayant eu lieu en février et mars : il s’agit de transporter une grappe de soixante satellites Starlink pour les déployer en orbite terrestre basse — la fusée transportera donc la même masse de charge utile, partira du même point de départ et suivra une trajectoire similaire, avec une arrivée, en théorie, sur la barge.

Seule différence significative, le premier étage qui est utilisé pour ce vol en est un autre, qui a déjà servi à quelques reprises : un ravitaillement de la Station spatiale internationale, la mise en orbite de la constellation RadarSat et l’envoi d’une précédente grappe de satellites Starlink. Quant à la coiffe, qui sert à protéger la charge utile pendant le vol ascensionnel dans l’atmosphère, elle a déjà servi en 2019 lors de la mission Amos-17.

Il est important pour SpaceX de mettre fin à cette mauvaise série. L’entreprise a conçu un modèle fondé sur la réutilisation aussi longtemps que possible des différentes parties de ses fusées, afin que cela lui coûte moins cher et ainsi être très compétitif sur le marché des satellites. Pour que celui soit viable, il lui faut donc pouvoir récupérer facilement et en bon état les pièces qui lui importent.

Cela étant, l’essentiel reste néanmoins de parvenir à transporter correctement la charge utile dans l’espace, qui est le facteur principal qui compte pour les entreprises qui passe commande auprès de SpaceX. Que ce dernier réussisse ou non à faire revenir ses fusées sur terre ou sur mer leur importe finalement assez peu : ce qu’ils attendent, c’est que leur satellite arrive à bon port.

Il s’agira du septième lancement au profit du programme Starlink, qui entend fournir une liaison Internet dans des régions mal desservies en infrastructures télécoms. En théorie, Starlink lancera son service en 2020. Ce projet suscite toutefois une vive hostilité à cause de la pollution visuelle qu’il occasionne. Plusieurs astronomes reprochent à Elon Musk, le fondateur de SpaceX, de n’en faire qu’à sa tête.

Ce vol survient dans une période particulière pour l’entreprise — mais aussi pour tout le secteur aérospatial — du fait de la pandémie de coronavirus. Ces dernières semaines, l’entreprise américaine a dû renoncer à un lancement planifié en mars (un satellite d’observation de la Terre pour le compte de l’Argentine) et un autre qui devait avoir lieu en avril (un satellite GPS pour l’armée américaine).

Crédit photo de la une : SpaceX