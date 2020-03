Un événement en direct est organisé par l'ESA ce jeudi 26 mars 2020 : #SpaceConnectsUs. Des astronautes, dont Thomas Pesquet et Jean-François Clervoy, apporteront leurs conseils pour vivre au mieux l'expérience du confinement.

Quels conseils aimeriez-vous recevoir de la part d’astronautes en cette période de confinement ? L’Agence spatiale européenne (ESA) organise un événement à suivre en direct ce 26 mars 2020. Plusieurs astronautes seront présents pour répondre aux questions des internautes, soumises au préalable sur les réseaux sociaux via le hashtag #SpaceConnectsUs.

Voici toutes les informations essentielles pour suivre ce direct.

Quand ? Le jeudi 26 mars de 19h à 19h30 pour la partie en Français.

Le jeudi 26 mars de 19h à 19h30 pour la partie en Français. Où ? Sur YouTube ou via la Web TV de l’ESA.

Sur YouTube ou via la Web TV de l’ESA. Quoi ? #SpaceConnectsUs, un événement consacré au thème du confinement.

En présence de Thomas Pesquet et Jean-François Clervoy

L’événement sera transmis en direct entre 16h et 21h, mais seul le créneau compris entre 19h et 19h30 sera en Français. Plusieurs astronautes de l’ESA seront en ligne pour donner leurs conseils sur le confinement, dont les Français Thomas Pesquet et Jean-François Clervoy. Il est encore possible de leur poser des questions par l’intermédiaire du hashtag #SpaceConnectsUs, à mentionner sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Pour les astronautes de l’agence spatiale, l’expérience du confinement est une obligation : pendant une mission dans divers types d’habitacles (station spatiale, vaisseau) ou lors des quarantaines organisées en amont des missions, les explorateurs et exploratrices de l’espace composent avec cette situation. Ce direct devrait leur donner la possibilité de partager leur expérience et de prodiguer des conseils pour nous aider à vivre au mieux le confinement justifié par l’épidémie de coronavirus.