L'ESA organise un direct le jeudi 26 mars 2020. Plusieurs astronautes seront présents pour évoquer leur expérience du confinement. Il est possible de leur poser des questions, par l'intermédiaire d'un hashtag sur les réseaux sociaux.

Les astronautes sont habitués au confinement : leurs conseils peuvent s’avérer précieux pour améliorer votre quotidien pendant ces moments difficiles à vivre. Si vous pouviez poser une question à l’un d’eux en ce moment, que voudriez-vous demander ? L’occasion d’obtenir, peut-être, une réponse va se présenter le jeudi 26 mars 2020.

L’Agence spatiale européenne (ESA) organise un direct sur sa web TV, baptisé #SpaceConnectsUs. Lors de cet événement, des astronautes de l’ESA vont se connecter à distance et répondre aux interrogations des internautes. Le live est organisé en cinq parties, de 16h à 21h. La partie en français aura lieu entre 19h et 19h30.

Sur Twitter, Facebook ou Instagram, un même hashtag

L’événement #SpaceConnectsUs est organisé en partenariat avec Asteroid Day, une campagne de sensibilisation sur les risques et opportunités représentés par les astéroïdes. Lors de ce direct, plusieurs astronautes seront présents : les Français Jean-François Clervoy et Thomas Pesquet, le Britannique Tim Peake, les Allemands Alexander Gerst, Matthias Maurer et Thomas Reiter, l’Italienne Samantha Cristoforetti, le Belge Frank de Winne ainsi que le Néerlandais André Kuipers.

Pour leur poser des questions sur leur expérience du confinement, sur les techniques à utiliser en lieu confiné ou sur les enseignements que ces astronautes ont tiré de leurs expériences spatiales, il est dès à présent possible d’utiliser les réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram ou Facebook, vous pouvez poser votre question en ajoutant le hashtag #SpaceConnectsUs. Il ne reste ensuite plus qu’à espérer qu’elle soit choisie pour être abordée lors du direct organisé ce jeudi soir.