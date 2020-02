Si le ciel est dégagé, levez les yeux pendant les prochains jours : un alignement matinal entre la Lune, Mars, Jupiter et Saturne est annoncé. Voici ce qu'il faut savoir pour en profiter.

La Lune, Mars, Jupiter et Saturne se rapprochent bientôt dans le ciel. Un bel alignement est prévu le matin du mardi 18 février 2020. Les jours suivants, la Lune se sera déplacée mais un alignement reste observable. Voici comment profiter du spectacle.

Comment voir l’alignement ?

Vers 7h, l’alignement entre les astres devrait être bien visible. Mars est en conjonction avec la Lune ce mardi, ce qui signifie qu’elle est observable à proximité du satellite naturel de la Terre. La phase de la demi-lune est passée : c’est un croissant de Lune qui doit apparaître. Pour trouver Mars, il faut regarder vers le bas et à gauche de ce croissant.

Jupiter et Saturne sont situées à peu près dans cet alignement : prolongez la droite imaginaire passant entre Mars et la Lune vers la gauche et vous tomberez sur les deux planètes (d’abord Jupiter, puis Saturne, la plus proche de l’horizon).

La rencontre se passe à proximité de la constellation du Sagittaire, reconnaissable à sa forme de « théière » (avec son bec verseur incliné vers le haut).

Et si vous l’avez loupé mardi matin ?

Si vous n’avez pas pu observer ce bel alignement mardi, sachez que les astres restent proches les uns des autres pendant encore quelques jours. Vous pouvez à nouveau observer le spectacle vers 7h, avant le lever du Soleil.

Le matin du mercredi 19 février, Mars, la Lune, Jupiter et Saturne sont alignées dans cet ordre.

Le matin du 20 février, Mars, Jupiter, la Lune et Saturne sont alignées dans cet ordre.

Le matin du 21 février, Mars, Jupiter, Saturne et la Lune sont alignées dans cet ordre.

Mars, Jupiter et Saturne restent observables jusqu’à la fin du mois dans la constellation du Sagittaire. Vous pouvez consulter les heures auxquelles regarder les planètes dans notre calendrier astronomique du mois. Bonne observation du ciel !