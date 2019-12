Vénus et Saturne seront très proches l'une de l'autre dans le ciel le soir du mercredi 11 décembre 2019. Comment repérer les deux planètes ? Voici à quelle heure lever les yeux pour observer le duo.

Une conjonction d’astres aura lieu le soir du mercredi 11 décembre 2019 : Vénus et Saturne seront proches dans le ciel. À quelle heure observer leur rencontre et comment repérer les deux planètes ? Voici quelques conseils pour apercevoir le duo céleste, à condition que la météo le permette.

Ce soir-là, le Soleil se couchera à 16h52. Vénus et Saturne feront toutes les deux leur apparition à 17h et se coucheront également en même temps, à 19h. Les deux planètes devraient être observables à l’œil nu, en direction du sud-est — la direction vers laquelle le Soleil se sera couché juste avant.

Vénus, repérable grâce à son éclat si particulier

Vénus est une planète connue pour son éclat, expliqué en partie par sa proximité avec le Soleil. Elle est d’ailleurs parfois surnommée l’ « étoile du Berger ». Elle est relativement facile à repérer dans le ciel : c’est la première « étoile » visible dans le ciel après le coucher du Soleil. Si la planète est visible ce mercredi soir (si le ciel est dégagé), il suffira ensuite de chercher Saturne à son côté.

La conjonction des deux planètes aura lieu au centre de trois constellations : le Sagittaire, le Capricorne et l’Écu de Sobieski. La majeure partie du Sagittaire, cette constellation identifiable à sa forme de « théière », se trouvera sous l’horizon. Au-dessus à gauche de Vénus et Saturne, vous pourriez apercevoir le Capricorne. Juste à droite, c’est l’Écu de Sobieski qui encadre lui aussi cette rencontre.

Pour espérer observer cette rencontre dans les meilleures conditions possible, il vaut mieux opter pour un lieu éloigné de la pollution lumineuse des villes. Vous aurez ainsi plus de chances de bien voir le rapprochement entre Vénus et Saturne et de distinguer les constellations.

Vous savez désormais comment regarder cet événement astronomique. Bonne observation du ciel !