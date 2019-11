Partenaire de la NASA pour les futurs transports d'astronautes vers l'ISS, Boeing va tester le 4 novembre un mécanisme d'annulation d'urgence en cas d'incident avec un vol. Ce dispositif consistera à propulser la capsule habitée très loin de la zone pour mettre à l'abri l'équipage.

Quelle est la mission ?

En prévision des futures missions de transport d’équipage entre la Terre et la Station spatiale internationale, SpaceX et Boeing, les deux partenaires de la NASA pour ce projet, suivent un protocole de test pour vérifier leur niveau de préparation, s’assurer de la fiabilité du matériel employé et qualifier les procédures qui seront suivies lorsque les premières rotations auront lieu.

La mission planifiée pour le 4 novembre entre dans ce cadre. Ici, il s’agit de tester le comportement du CST-100 Starliner — le véhicule spatial construit par Boeing qui sera un jour occupé par des astronautes — dans le cadre d’une annulation de mission. Ce cas de figure pourrait se produire en cas d’un incident sérieux avant le décollage, de nature à mettre en danger l’équipage.

Sur le papier, il est prévu que « les quatre moteurs de lancement du Starliner et plusieurs propulseurs de manœuvre orbitale et de contrôle d’attitude se déclenchent, poussant l’engin spatial à environ 1,6 km au-dessus du sol et 1,6 km au nord du banc d’essai », fait savoir la NASA. L’idée avec ce dispositif est d’éloigner très vite et très loin la capsule pour sauver les astronautes.

Avec ce test, la NASA et Boeing vont vérifier que chacun des systèmes Starliner fonctionne correctement avec les autres. Personne n’occupera cette capsule lors du test. Une fois de retour sur la terre ferme, l’appareil, qui aura été freiné par des parachutes et dont le retour au sol aura été amorti par des airbags, sera récupéré pour analyser toutes ses données de vol et déterminer d’éventuelles faiblesses.

Quand le décollage a lieu ?

La NASA indique que le test va avoir lieu ce lundi 4 novembre 2019, à 15 heures (heure en métropole). Aux États-Unis, il sera 9 heures du matin. La fenêtre de tir pour l’essai est de trois heures. La couverture médiatique proposée par la NASA commencera un peu plus tôt, à 8h50 du matin (donc 14h50 dans l’Hexagone). Le test se déroule au Nouveau-Mexique, dans le polygone d’essais de missile de White Sands.

Comment suivre le lancement en direct

Le test sera retransmis directement sur le site officiel. L’évènement peut également être suivi dans cet article grâce à la vidéo embarquée ci-dessous.