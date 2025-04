Lecture Zen Résumer l'article

860 jours après un tir raté, la petite fusée européenne Vega-C va revoler le 29 avril. Si elle avait réussi un précédent décollage, cette nouvelle vision entend confirmer le bon retour du lanceur.

Deux tirs réussis, un échec. Voilà pour l’instant le bilan contrasté de la fusée Vega-C, toute récente évolution du lanceur léger européen Vega. Un ratio qui sera amené à évoluer très bientôt : c’est en effet le 29 avril 2025 que doit avoir lieu le quatrième lancement. L’occasion pour son fabricant, Avio, de démontrer que la barre a bien été redressée.

Le lancement de Vega-C devrait être diffusé sur le web, depuis la chaîne YouTube d’Arianespace. Le flux vidéo n’est pas encore disponible. Il sera ajouté le cas échéant.

Pour l’industriel italien Avio, il s’agit surtout de prouver la fiabilité retrouvée de Vega C. Si la petite fusée européenne avait réussi son vol inaugural le 13 juillet 2022, elle avait connu quelques mois plus tard un échec. En cause ? Une défaillance matérielle qui a éclaté au grand jour le 21 décembre 2022, et empêché le bon fonctionnement du deuxième étage.

Le problème venait d’un défaut de fabrication dans le col de la tuyère en composite carbone/carbone. Cela a causé une « érosion thermomécanique » excessive. Après plusieurs mois de travail et une batterie de tests, la tuyère de remplacement a été approuvée. Le vol suivant, le 5 décembre 2024, a permis de le vérifier en situation réelle.

En ce qui concerne l’Agence spatiale européenne, sa préoccupation réside au niveau de la charge utile. La fusée Vega-C transporte en effet un satellite d’observation de la Terre, dans le cadre du programme Biomasse. L’engin a été installé dans la coiffe du lanceur, en attendant son transfert sur le pas de tir.

Selon l’ESA, Biomasse « fournira des données essentielles sur la santé et l’évolution [des] forêts », en dressant une « cartographie de la biomasse et de la hauteur des forêts de la planète ». L’enjeu ? Suivre leur évolution et leur santé, et récolter des données pour améliorer la compréhension du rôle des arbres dans le cycle du carbone.

Biomasse a la capacité de « pénétrer les denses canopées forestières » et de « mesurer la biomasse — les troncs, les branches et les tiges ligneux – où les arbres stockent la majeure partie de leur carbone ». Cela, grâce à un radar à synthèse d’ouverture en bande P entièrement polarimétrique (ce qui sert à mesurer la polarisation réfléchie).

Vega-C, nouvelle fusée de petit gabarit, en attendant Vega-E

Figurant dans la catégorie des lanceurs légers, Vega-C est une évolution de Vega entrée en service en 2022. Elle emploie notamment un premier étage plus puissant (P120C contre P80 pour Vega), grâce à une capacité d’emport en propergol solide plus importante, en raison de dimensions du réservoir (hauteur et largeur) plus grandes.

Au total, Vega-C comporte quatre étages — les trois autres étant le Zefiro 40, le Zefiro 9 et l’AVUM+. Tous ont évolué depuis l’ère Vega, en dehors du Zefiro 9. Particularité du P120C : il ne sert pas seulement de premier étage pour Vega-C. Il est aussi employé comme propulseur d’appoint pour Ariane 6, par deux ou par quatre selon les besoins.

Si Vega a eu une carrière relativement longue, étalée de 2012 à 2024, celle de Vega-C sera vraisemblablement plus courte, puisque l’Europe spatiale planche sur une nouvelle déclinaison du lanceur : Vega-E. Elle doit exploiter un premier étage plus performant, le P160C, et inclure d’autres évolutions, pour remplacer notamment le Zefiro 9.

Le quatrième vol de la fusée Vega-C est attendu pour le mardi 29 avril 2025 à 11h15 (heure de Paris).

