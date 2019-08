Un vol d'essai de SpaceX pourrait détruire les fenêtres des habitations aux alentours. La police invite la population à quitter son domicile le temps du test.

C’est le revers de la médaille lorsque l’on vit à proximité d’un centre d’essai spatial. Si les habitants peuvent certes apercevoir l’état d’avancement de certains projets (par exemple, le premier décollage de Starhopper, un prototype conçu par SpaceX en prévision de la construction du Starship, l’étage supérieur de la future fusée BFR), ils doivent aussi composer avec des désagréments significatifs.

Un exemple ? Les vitres de votre domicile peuvent exploser. Ce n’est pas une blague : ce risque est mentionné dans un avis distribué par la police de Boca Chica Village, au Texas, en prévision d’un vol d’essai que doit conduire SpaceX dans le 26 août 2019, à 16 heures de l’après-midi (heure locale), soit 23h en France métropolitaine. Une photo de cet avis a été mise en ligne sur Twitter.

Sheriff Deputy just hand delivered this notice to me. I guess we will be outside watching the hop. 😅🤠🔥🚀🔥@NASASpaceflight pic.twitter.com/5AJ8XZGdzd

— Mary (@BocaChicaGal) August 24, 2019