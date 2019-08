La sonde LightSail 2 a fait ses preuves : sa voile solaire lui permet bien de « naviguer » dans l'espace. Cette mission réussie est prometteuse pour le futur de l'exploration spatiale.

Quelques jours après avoir déployé sa voile solaire, la sonde LightSail-2 a officiellement réussi sa mission. The Planetary Society, l’organisation à but non lucratif qui a mené le projet, l’a confirmé dans un communiqué le 31 juillet 2019. La démonstration a été faite : l’appareil est parvenu à voler grâce à la lumière du Soleil.

« Mission accomplie ! Nous venons juste d’élever notre orbite autour de la Terre en utilisant la seule lumière du Soleil, ce qui n’a jamais été fait avant », se réjouit The Planetary Society dans un tweet. La sonde avait sorti sa voile le 23 juillet dernier, presque un mois après le lancement du vaisseau dans l’espace à l’aide d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX. Le but de la mission était de prouver qu’un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre pouvait être propulsé uniquement à l’aide de la lumière solaire.

MISSION SUCCESS !

We just raised our orbit around Earth using sunlight alone, something that’s never been done before.#LightSail2 is now the highest performing solar sail to date and it's 100 % crowdfunded by our members and backers ! pic.twitter.com/9bLxTNgbJs

— Planetary Society (@exploreplanets) July 31, 2019