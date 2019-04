Le site de crowdfunding Indiegogo a annoncé vendredi 26 avril qu'il n'autorisera plus les collectes de fonds anti-vaccin, ni les projets liés à la santé sans support scientifique.

De plus en plus de plateformes en ligne prennent des mesures contre la démocratisation du discours anti-vaccins sur Internet. Après Facebook, Pinterest ou encore YouTube (bien que les effets ne soient pas encore sensibles), c’est au tour du site de crowdfunding Indiegogo de prendre ses responsabilités dans la propagation de fausses informations.

Un documentaire mensonger financé à hauteur de 86.543 $

D’après Buzzfeed News, la boîte américaine va revoir prochainement sa politique interne et n’autorisera plus les collectes de fonds anti-vaccin, ni les projets liés à la santé sans support scientifique.

Cette décision fait suite à une campagne de financement d’un documentaire anti-vaccins — Vaxxed II : The People’s Truth — ayant réuni près de 86 543 dollars. Entièrement basé sur la fausse affirmation selon laquelle les vaccins seraient à l’origine de l’autisme, le documentaire et ses réalisateurs toucheront bien l’argent récolté. Car les futures mesures d’Indiegogo n’étant pas rétroactives. La plateforme affirme néanmoins que Vaxxed II sera sûrement le dernier projet de cet acabit sur sa plateforme.

À noter qu’en termes de financement participatif, GoFundMe avait d’ores et déja fait ce choix, le mois dernier.

La rougeole de retour aux Etats-Unis (et dans le monde)

Cette décision intervient alors que les États-Unis enregistrent leur pire année en matière de rougeole depuis que la maladie a été déclarée éradiquée en 2000. Depuis janvier, près de 700 cas ont été signalés dans 22 États américains dans le cadre d’une recrudescence de cette maladie hautement infectieuse, indique le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (US Centers for Disease Control and Prevention).

À l’échelle du globe, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé, plus de 110 000 cas de rougeole ont été enregistrés dans le monde au cours des trois premiers mois de 2019, soit une augmentation de 300 % par rapport à l’année dernière. Cette recrudescence de l’épidémie a incité Donald Trump à rappeler à ses concitoyens que « les vaccinations sont si importantes ». Il avait pourtant lui-même fait le lien entre vaccins et autisme, dans un tweet de 2012.

Massive combined inoculations to small children is the cause for big increase in autism…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2012

Sensibles aux discours alarmistes sur les réseaux sociaux, de nombreux parents ont refusé de vacciner leurs enfants au cours des dernières années, entraînant de nombreux risques pour leur santé et celle de la société. L’exposition au virus de la rougeole — souvent causée par une personne ayant voyagé à l’étranger — peut rapidement être fatal lorsque le patient n’est pas vacciné.

Pour rappel, voici comment fonctionne un vaccin.