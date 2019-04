SpaceX a testé l'intégration du moteur-fusée Raptor avec Starship. Un premier essai concluant, bien que modeste.

C’est un premier test concluant pour Starship, la nouvelle fusée en train d’être bâtie par SpaceX. Mercredi 3 avril, le moteur a été allumé pour la première fois lors d’un test de mise à feu statique — une phase qui permet de vérifier que tout est fonctionnel au niveau du réacteur. Il s’agissait toutefois d’un essai limité, puisque seul un moteur sur les trois dont est doté l’appareil a été sollicité.

La nouvelle a été commentée dans la foulée par Elon Musk, le fondateur de SpaceX. « Starhopper a terminé son saut captif. Tous les systèmes sont au vert », écrit-il.

HOT FIRE ! ! ! Raptor comes to life at the base of Starhopper as the vehicle performs a tethered hop at SpaceX’s Boca Chica launch facility. This is the first ever firing of a rocket engine at the launch site. #SpaceX #Starship @elonmusk

Video via @LabPadre pic.twitter.com/K1Xpk1pxJ9

— Michael Baylor (@nextspaceflight) April 4, 2019