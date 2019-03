SpaceX procédera le 2 mars à son tant attendu vol d'essai inhabité. Mais celui-ci ne sera pas vide pour autant. « Ripley » se trouve à bord.

Ça y est, c’est presque le grand jour pour SpaceX : sauf improbable coup de théâtre qui nécessiterait encore un report du lancement, l’entreprise américaine procédera enfin à son vol d’essai avec une capsule sans équipage. Celui-ci aura lieu le samedi 2 mars, un peu avant 9 heures du matin, heure française. Si tout se passe bien, SpaceX pourra alors passer à l’étape suivante : celui du vol d’essai habité.

Si la capsule Dragon qui servira un jour à transporter un équipage dans l’espace ne contient pour cette fois aucun être humain, elle n’est pas pour autant vide : à son bord se trouve Ripley — non pas l’héroïne de la saga Alien, mais un dispositif anthropomorphe d’essai, plus communément appelé un mannequin d’essai de choc. SpaceX a voulu profiter de l’occasion pour rendre hommage au film de Ridley Scott.

Au-delà de la référence cinématographique, ce mannequin d’essai a une fonction assez évidente : il est là pour évaluer la violence des chocs éventuels qu’une vraie personne pourrait subir à bord. Pour cela, le mannequin est bardé de capteurs pour collecter des données. Il est aussi lesté et articulé afin qu’il ait un comportement réaliste en cas de collision.

Une photo partagée par Elon Musk le 1er mars montre par ailleurs que le mannequin n’est pas « nu » : il a été harnaché de tout l’accoutrement du parfait spationaute, du casque à la combinaison, en passant par les gants et les bottes. La ceinture de sécurité n’a pas non plus été oubliée. C’est dans cette configuration que seront un jour les premiers voyageurs ; c’est donc elle qu’il faut tester.

