La sonde New Horizons dévoile petit à petit des versions des clichés d'Ultima Thulé plus détaillées. Le plus lointain objet exploré par l'humanité est couvert de mystérieux cratères.

Ultima Thulé, le plus lointain objet exploré par l’humanité, est couvert de nombreux et étranges cratères. C’est ce que l’on peut découvrir dans une photographie mise à jour de ce petit corps céleste, publiée par la Nasa le 24 janvier 2019.

Le cliché a été immortalisé le 1er janvier par New Horizons, une sonde lancée en 2006 pour explorer Pluton dans un premier temps. Pendant les premières heures de l’année 2019, elle est passée à 3 500 kilomètres d’Ultima Thulé, un corps situé dans la ceinture de Kuiper — une zone qui contient des vestiges de la formation du système solaire.

La nouvelle image d’Ultima Thulé a été prise lors de ce survol, alors que la sonde était à 6 700 kilomètres de l’objet. Elle a été transmise à la Terre entre le 18 et le 19 janvier. À ce jour, c’est l’image la plus détaillée d’Ultima Thulé.

NEW : #UltimaThule, now in higher-res ! 📸 Both lobes now show many intriguing light & dark patterns of unknown origin, which may reveal clues about how it was assembled during the formation of the #solarsystem ! @NASANewHorizons https://t.co/KK3T8ZFt3u pic.twitter.com/ULsF6atWUH

— Johns Hopkins APL (@JHUAPL) January 24, 2019