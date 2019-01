Coût, facilité d'emploi, faible perte et propriétés mécaniques : Elon Musk ne voit que des avantages dans l'acier inoxydable.

C’est le 11 janvier qu’a été présentée la nouvelle fusée de SpaceX, celle qui succédera à terme aux deux lanceurs actuels de l’entreprise, le Falcon 9 et le Falcon Heavy. Son look résolument rétro a immédiatement fait penser à la fusée dont se sert Tintin pour se rendre sur la Lune. Mais plus que son aspect général, ce sont les choix d’ingénierie de SpaceX qui interpellent.

L’entreprise américaine a en effet renoncé à une conception en fibre de carbone. À la place, elle utilise désormais un alliage spécial à base d’acier inoxydable. Celui-ci est utilisé aussi bien pour la fusée Starship (nom donné au véhicule spatial ainsi qu’à l’étage supérieur) que pour le booster Super Heavy (qui constitue le premier étage de l’engin).

Coût, facilité d’emploi…

Pourquoi un revirement aussi fondamental ? C’est au site Popular Mechanics qu’Elon Musk a bien voulu détailler les raisons de cette modification industrielle d’ampleur. Car il faut bien dire qu’au départ, le fondateur de SpaceX était un peu tout seul à aller dans cette direction. « C’est quelque peu contre-intuitif », a-t-il ainsi expliqué. « Il m’a fallu pas mal d’efforts pour convaincre l’équipe ».

Grossièrement, quatre arguments ont été avancés par Elon Musk pour privilégier l’alliage en acier inoxydable à une structure complexe en fibre de carbone : le coût du matériau au kilo, le faible taux de déchet par rapport à l’ancienne solution, la facilité d’emploi permettant une construction plus rapide et ses propriétés mécaniques lorsque le matériau est traité d’une certaine façon.

Concernant le prix, Elon Musk observe que la fibre de carbone coûte 135 dollars le Kg, contre 3 dollars pour l’acier. Le prix du kilogramme exploitable de fibre de carbone atteint même plutôt les 200 dollars si l’on tient compte de la part de carbone (35 %, d’après Elon Musk) qui n’est plus exploitable à cause de certaines manipulations réalisées pendant le processus de fabrication.

Hormis les considérations financières — qui comptent malgré tout pour SpaceX, qui est dans une logique de construction à bas coût — et industrielles — qui permet de ne pas gâcher le matériau et de le traiter avec moins de difficulté et plus vite qu’une solution à base de fibre de carbone –, ce sont surtout des constations physiques qui ont plaidé en faveur de cette nouvelle approche.

…mais aussi propriétés mécaniques

« La plupart des aciers, quand ils atteignent des températures cryogéniques, deviennent très fragiles. […]. C’est vrai pour la plupart des aciers, mais pas pour l’acier inoxydable qui a une teneur élevée en chrome-nickel. En fait, cela augmente la résistance et la ductilité [la faculté d’un matériau à se déformer sans se rompre, ndlr] est encore très élevée », observe Elon Musk.

L’acier inoxydable répond également bien en ce qui concerne la ténacité, une faculté limitant ou stoppant la propagation d’une fissure. Selon Elon Musk, un traitement cryogénique permet d’augmenter la résistance de 50 %. C’est un enjeu clé, car SpaceX veut réutiliser ses pièces de fusée, qui sont soumises à de fortes vibrations et à des températures élevées, deux facteurs pouvant aggraver les fissures.

Un point de fusion élevé

Ce matériau a par ailleurs un point de fusion élevé, ce qui est heureux : la chaleur à la surface d’un véhicule spatial en rentrée atmosphérique atteint des températures extrêmement élevées. Ce matériau peut ainsi encaisser des températures de 1 500 ou 1 600°F (environ 815 à 870°C) sans subir l’effondrement d’une autre de ses autres propriétés mécaniques, comme la résistance.

Certes, Elon Musk note que la fibre de carbone fond, mais il relève qu’au-delà d’une certaine température, la résine est détruite. « Donc typiquement, pour une température de fonctionnement stable, vous êtes vraiment limité », à 300, voire peut-être 350°F. Au-delà, le matériau s’affaiblit. « Il y a des fibres de carbone qui peuvent supporter 400°F, mais il y a aussi les effondrements de résistance », note-t-il.