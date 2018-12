L'astronome Nancy Grace Roman s'est éteinte à l'âge de 93 ans. Première femme à occuper un poste de direction au sein de l'agence spatiale américaine, elle a œuvré pour que le télescope spatial Hubble devienne une réalité.

La « mère de Hubble » est décédée le 25 décembre 2018 à l’âge de 93 ans. L’astronome américaine Nancy Grace Roman, première femme à occuper un poste de cadre au sein de la Nasa, a largement contribué au programme du télescope spatial qui a permis de réaliser de grandes découvertes astrophysiques.

Laura Bates Verreau, une cousine de l’astronome, a confirmé son décès, a rapporté le Washington Post le 28 décembre. Cette parente a précisé que les causes de la mort de Nancy Grace Roman étaient liées à une longue maladie, a noté Associated Press.

L’astronome, récemment mise à l’honneur par une figurine de Lego, n’a pas seulement contribué au développement de technologies spatiales de pointe. Elle n’a aussi cessé d’encourager les femmes à se passionner pour les sciences et les mathématiques, des domaines où l’égalité n’est pas encore acquise.

Pour la première fois, une dirigeante à la Nasa

En 1959, Nancy Grace Roman entre à la Nasa et devient rapidement la première femme à occuper un poste de direction au sein de l’agence spatiale américaine. Elle y dirige le département d’astronomie du Bureau des sciences spatiales (Office of Space Science). Ce n’est qu’en 1979 qu’elle quitte ce poste, après 21 ans passés à gérer plusieurs programmes d’astronomie de l’agence.

Sa réalisation la plus connue est le télescope Hubble : Nancy Grace Roman a permis la concrétisation de ce projet développé depuis les années 1970 et menacé par des difficultés financières et techniques. Grâce à son implication, les fonds nécessaires à la construction de l’instrument ont été débloqués.

Son implication a permis de financer le projet Hubble

« Au cours des années 1960 et au début des années 1970, personne à la Nasa ne s’est montré aussi impliqué pour que les premiers designs et concepts de Hubble soient financés et achevés », a noté l’historien Robert Zimmerman en 2010, cité par le Washington Post. Le télescope Hubble a été lancé dans l’espace en avril 1990.

Un club d’astronomie à 11 ans

Nancy Grace Roman naît le 16 mai 1925 à Nashville dans le Tennessee. Ses parents ont sans doute encouragé l’inclinaison de leur fille pour la science : sa mère Georgia Smith Roman est professeure de musique et son père Irwin Roman est géophysicien. À 11 ans, Nancy Grace Roman crée un club d’astronomie où elle et ses camarades se réunissent une fois par semaine pour apprendre les constellations.

Diplômée d’un doctorat en astronomie, obtenu à l’université de Chicago en 1949, elle travaille 6 ans pour l’Observatoire Yerkes en tant que chercheuse. Confrontée aux difficultés rencontrées par les femmes pour avoir un poste dans la recherche, elle se tourne vers l’enseignement. Elle participe ensuite au programme de radioastronomie du Laboratoire de recherche de la marine des États-Unis, où elle dirige la section de spectroscopie micro-onde.

« Un trop grand défi pour que j’y résiste » — Nancy Grace Roman

« Quelques mois après la création de la Nasa, on m’a demandé si je connaissais quelqu’un qui pourrait diriger un programme d’astronomie spatiale, raconte Nancy Grace Roman dans une interview publiée par la Nasa. […] Créer un programme à partir de zéro, qui influencerait l’astronomie pour les décennies à venir, était un trop grand défi pour que j’y résiste. »

Au sein de la Nasa, elle travaille sur d’autres missions que le télescope Hubble. La doctoresse Nancy Grace Roman est responsable du programme Orbiting Solar Observatory. Il aboutit au lancement de 8 observatoires spatiaux (9 étaient prévus) chargés d’étudier le système solaire grâce aux rayonnements ultraviolets et X émis par l’étoile.

Nancy Grace Roman contribue également à des expériences menées sur le laboratoire spatial Spacelab, au programme Apollo ou la première station spatiale de la Nasa, Skylab.

Un astéroïde porte son nom

Après son départ de la Nasa, Nancy Grace Roman continue de travailler jusqu’en 1997 en lien avec le Goddard Space Flight Center, le centre de recherche scientifique de l’agence consacré à l’observation de la terre, l’astronomie et l’étude du soleil.

Un astéroïde découvert en 1964 par la Nasa a été nommé Roman en l’honneur de l’astronome. Nancy Grace Roman a également reçu de nombreuses récompenses, reconnaissant sa motivation inébranlable à poursuivre une carrière dans l’astronomie, où elle a occupé des responsabilités contre l’avis de son propre entourage.

« Quand j’étais petite, les femmes n’étaient pas censées devenir scientifiques. […] Je suis heureuse d’avoir ignoré les gens qui me disaient que je ne pouvais pas devenir une astronome », écrivait en 2016 Nancy Grace Roman dans un numéro de Science.