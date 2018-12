La couronne solaire observée par Parker Solar Probe ! La sonde de la @NASA s'est approchée à moins de 30 millions de km du Soleil, plus proche que n'importe quel engin spatial auparavant

C’est un nouveau succès pour la sonde Parker. Après avoir battu un record vieux de quarante ans au mois d’octobre en devenant l’objet humain le plus proche du Soleil, le véhicule spatial de la NASA vient de faire encore mieux, en descendant ces jours-ci sous le palier des 30 millions de km. Lors de la mesure faite en octobre, la NASA indiquait un écart Parker-Soleil d’environ 43 millions de km.

À cette occasion, l’agence spatiale américaine a partagé un cliché pris par la sonde solaire montrant la couronne solaire. Dans les semaines et les mois à venir, Parker s’approchera encore plus près du Soleil : il est prévu un « survol » de l’astre à près de 6,2 million de km. À titre de comparaison, Mercure, la planète la plus au centre du Système solaire, se trouve au plus près à 46 millions de km.

It's #SunDay ! ☀️ This new view of the Sun's corona — a dynamic part of the solar atmosphere — was captured by #ParkerSolarProbe when it was just 16.9 million miles from the Sun, much closer than any spacecraft has ever gone before. https://t.co/kec0t4mey5 pic.twitter.com/omExgpMyvX

