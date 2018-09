Vous avez décidé de faire rimer ces journées du patrimoine avec technologies et sciences ? Voici une sélection de cinq lieux incontournables à découvrir ce week-end des 15 et 16 septembre.

« L’art du partage » : voici le thème général retenu cette année pour les journées du patrimoine, organisées les 15 et 16 septembre dans l’hexagone. Vous avez envie de profiter de cette édition 2018 pour étancher votre soif de connaissance dans les domaines technologiques et scientifiques ? Alors vous êtes au bon endroit : nous vous proposons dans cet article une sélection de cinq lieux participants à l’événement.

Anatomie, aérospatial, projections en 3D, électricité… Si vous n’avez pas encore décidé dans quel musée vous rendre, voici quelques idées qui devraient vous inspirer pour ce week-end.

Conservatoire d'anatomie Le Conservatoire d’anatomie : pour découvrir les outils de chirurgie d’antan

13 000 objets destinés à enseigner l’anatomie : au sein de la Faculté de médecine de Montpellier, se cache un musée qui a servi d’outil pédagogique à plusieurs générations d’étudiants. Créé en 1795, alors que l’école de santé de la ville ouvre ses portes, ce lieu a accumulé une impressionnante collection de moulages, de matériel orthopédique et de sujets de dissection.

Si la médecine vous fascine et que vous n’avez pas peur de voir des instruments de chirurgie, le conservatoire vous accueille volontiers de 10 heures à 12 heures 30, puis de 14 heures à 18 heures, lors de visites libres ces 15 et 16 septembre. La déambulation sous les colonnades du lieu donne aussi l’occasion de voir les collections de zoologie et d’archéologie du musée.

Comment s’y rendre ? Le Conservatoire d’anatomie est situé au 2 rue de l’École de médecine à Montpellier (34).

Musée des arts et métier Le Musée des arts et métiers : pour jouer les détectives

Autre visite incontournable si vous êtes à Paris pendant ces journées du patrimoine : le Musée des arts et métiers, que vous trouverez dans le 3e arrondissement de la capitale. Ouvert les 15 et 16 septembre, le lieu invite ses visiteurs à découvrir sa collection permanente — pour voir ses réserves, il faut se rendre à Saint-Denis.

Le Musée des arts et métiers a choisi de rendre ce week-end ludique : vous pourrez découvrir une exposition photo sur les grilles extérieures du bâtiment dès le samedi, qui rend hommage aux entreprises du patrimoine vivant (EPV). Les plus jeunes auront également l’occasion de jouer aux détectives, avec une animation pour retrouver les bijoux volés de Napoléon III pendant les deux journées du patrimoine.

Comment s’y rendre ? Le Musée des arts et métier est situé au 60 rue Réaumur à Paris (75).

La Coupole La Coupole : pour lever le nez vers les étoiles

Direction le Pas-de-Calais où la Coupole vous ouvre aussi ses portes du 15 au 16 septembre. Situé près de la ville de Saint-Omer, ce planétarium en trois dimensions diffuse des séances d’une heure environ. Un voyage spatial commenté ouvre les festivités, qui se poursuivent par la diffusion d’un film sur des thématiques variées.

Le dimanche, vous pourrez profiter gratuitement d’une visite des coulisses du planétarium afin de découvrir comment fonctionne cette technologie. Pensez cependant à réserver à l’avance, avant de vous présenter devant la Coupole à 10 heures.

Comment s’y rendre ? La Coupole est soirée rue André Clabaud (Mont-à-Clar) à Helfaut (62).

Musée de l'air et de l'espace Le Musée de l’air et de l’espace : pour voir l’intérieur des avions

Pourquoi ne pas profiter des journées du patrimoine pour découvrir l’un des plus grands musées aéronautiques du monde ? Le Musée de l’air et de l’espace, situé dans l’enceinte de l’aéroport du Bourget, a prévu plusieurs visites commentées gratuites pour occuper vos 15 et 16 septembre.

Outre la découverte du musée, vous aurez l’occasion de voir l’intérieur de plusieurs spécimens aériens : un Concorde, un Dakota ainsi qu’un Boeing 747 sont proposés à la visite (accessible aux personnes handicapées). Le musée propose aussi d’en apprendre davantage sur l’histoire des cerfs-volants lors d’une animation de 11 heures à 17 heures.

Comment s’y rendre ? Le Musée de l’air et l’espace est situé au 3 esplanade de l’Air et de l’Espace au Bourget (93).

Enedis Enedis : pour savoir comment l’électricité fonctionnera demain

450 m² dédiés au futur de l’électricité : le 15 septembre, le showroom Enedis ouvre ses portes au public dans le 15e arrondissement de Paris. Anciennement baptisée ERDF, la société est chargée de la gestion et de l’aménagement du réseau d’électricité en France : si vous avez déjà eu besoin d’un dépannage ou que l’on est venu relever votre compteur, c’est à elle que vous avez eu affaire.

Enedis vous propose de suivre ses visites guidées et libres entre 9 heures et 18 heures. Au programme, les visiteurs des lieux seront sensibilisés à trois problématiques rencontrées par la société : l’intégration des énergies renouvelables, la mobilité électrique et le compteur communicant Linky. La visite est gratuite.

Comment s’y rendre ? Le showroom Enedis est situé au 127 Boulevard de Grenelle à Paris (75).