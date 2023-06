Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,3 à 5,8 sur l’échelle de Richter a été ressenti dans l’Ouest de la France, en particulier dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime. L’évaluation de l’événement sismologique est encore en cours.

« L’Ouest de la France a été frappé par un séisme puissant, dont l’évaluation est en cours mais estimée à environ 5,8 sur l’échelle de Richter », interpelle Christophe Béchu sur son compte Twitter. Le tremblement a été ressenti dans plusieurs départements français, dans l’Ouest, peu après 18h30.

L’épicentre du séisme se situe dans les Deux-Sèvres. Dans un village du département, une personne a été blessée et transportée à l’hôpital. Le tremblement de terre a également engendré de nombreux dégâts sur des infrastructures.

L’Ouest de la France a été frappé par un séisme puissant, dont l'évaluation est en cours mais estimée à environ 5,8 sur l'échelle de Richter.



Jusqu'à présent, un blessé léger a été pris en charge par les secours et de nombreux cas de chutes de pierres et de fissures ont été… pic.twitter.com/4TWWTLxYpa — Christophe Béchu (@ChristopheBechu) June 16, 2023

Les autorités rappellent que les populations locales doivent rester attentives au risque de répliques qui peuvent survenir quelques heures à quelques jours après.

Une magnitude de 5,3 à 5,8, encore à préciser

« Il s’agit de l’un des séismes les plus forts enregistrés sur le territoire métropolitain », indique Christophe Béchu. Et en effet, l’un des derniers tremblements de terre en date ayant été aussi fort remonte au 11 novembre 2019, tout le long du Rhône. Celui-ci était alors de 5,4 sur l’échelle de Richter.

Pour celui qui vient d’avoir lieu ce 16 juin, le Réseau national de surveillance sismique (Renass) parle d’une magnitude de 5,3. Le Renass confirme d’ailleurs l’horaire de 18h38. Mais l’état de l’évaluation est actuellement classée en « préliminaire », le bilan pourra donc être encore précisé. Le chiffre exact, selon les sources sismologiques, varie. La préfecture évoque plutôt une magnitude de 5,8.

Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,8 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans les #deuxsevres



Certains bâtiments ont pu être touchés et des dégâts matériels ont été signalés



Restez calmenet ne saturez pas les numéros d'urgence (18/112) pic.twitter.com/XbIOm1zMkT — Préfète des Deux-Sèvres (@Prefet79) June 16, 2023

Il en va de même pour le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), qui, dans ses données, relève 5,8 sur l’échelle de Richter. Sur la carte fournie par le CEA, on peut d’ailleurs observer la zone touchée et l’intensité des secousses (plus le point vert est gros, plus la magnitude enregistrée est élevée).

Carte de l’alerte sismique du 16 juin 2023. // Source : CEA

L’épicentre se situe plus particulièrement à la frontière entre les Deux-Sévres et la Charente-Maritime ; entre Niort et la Rochelle. En Charente-Maritime, 1 000 logements ont été privés d’électricité.

Des morceaux de pierre venant sans doute d’une cheminée sont tombés en centre-ville de #Niort. Les abords sont bouclés #seisme #DeuxSèvres pic.twitter.com/yNO8uJmLst — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) June 16, 2023

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !