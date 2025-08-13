Lecture Zen Résumer l'article

Troisième vol et troisième succès pour Ariane 6. La fusée européenne a mis en orbite le satellite Metop-SGA1 dans la nuit du 12 au 13 août 2025. Un lancement nocturne qui a donné lieu à quelques images magnifiques, pour revivre l’événement.

Il était 21h37 au Centre Spatial Guyanais de Kourou lorsque Ariane 6 a décollé dans un immense panache de fumée. Un décollage nocturne sans encombre qui s’est déroulé à l’heure prévue, soit à 2h37 heure de la métropole, dans la nuit du 12 au 13 août 2025.

Un nouveau satellite météo en orbite

Il s’agissait du deuxième vol commercial du lanceur lourd européen, et son troisième en prenant en compte son décollage inaugural. Cette fois, à bord, se trouvait un satellite météorologique destiné à améliorer les prévisions. Metop-SGA1 est une construction d’Airbus Defence and Space et a été placé en orbite héliosynchrone, à 800 kilomètres d’altitude.

Cet engin de 4 tonnes prend le relais des anciens modèles Metop et doit observer la Terre, ainsi que les différents composants présents dans l’atmosphère pour fournir des prévisions météo plus fiables, plus précises, et adaptées aux événements climatiques de plus en plus extrêmes.

Les images mémorables de ce nouveau décollage d’Ariane 6

Le vol a duré une heure et quatre minutes, et à la fin, le satellite a pu être placé en orbite comme prévu. Il pourra donc prochainement commencer ses mesures. Voici quelques photos qui ont immortalisé ce départ d’Ariane 6.

Ariane 6 lors de son troisième lancement. // Source : ESA-CNES-Arianespace

Décollage nominal pour Ariane 6. // Source : ESA-CNES-Arianespace

Dans un communiqué, le CNES assure qu’après ce troisième vol, « le transport spatial européen est entré dans une nouvelle ère et l’Europe a retrouvé son autonomie d’accès à l’espace ».

Et ce n’est pas fini pour la fusée européenne !

Mais il faut rappeler qu’Ariane 6 n’en est qu’à ses débuts. Il s’agit ici de son troisième vol en un an, et le but est d’avoir un décollage par mois prochainement. Une perspective qui semble lointaine, mais atteignable : le carnet de commandes se remplit et on s’attend à encore quelques lancements avant la fin de l’année pour des satellites Sentinel, Galileo, ou même plusieurs de la constellation Kuiper. Si tout se passe bien, l’année 2026 devrait même voir huit lancements, ce qui serait une énorme accélération.

Dans le même temps, le futur de l’autre lanceur européen, Vega, est un peu plus incertain en raison de récents échecs. Mais avec Ariane, Kourou devrait rester très animé dans les prochains mois, après quelques années de disette.

