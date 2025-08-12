VA264. C’est le nom de la mission d’Ariane 6 prévue cette nuit à 2h37 du matin, heure de Paris. Il sera alors 21h37 à Kourou, au centre spatial Guyanais, d’où aura lieu le décollage. La fusée emportera sous sa coiffe un satellite météo nommé Metop-SGA1, un projet porté par l’organisation européenne EUMETSAT qui opère plusieurs appareils similaires.
Le 3e vol de la fusée Ariane 6 résumé
- Quoi ? Ariane 6 lance le satellite Metop-SGA1 à l’occasion de sa troisième mission.
- Où ? Depuis le Centre Spatial Guyanais, à Kourou.
- Quand ? Dans la nuit du 12 au 13 août 2025, à partir de 2h37, heure de la France métropolitaine.
Comment suivre en direct ce décollage ?
La chaîne YouTube du CNES le retransmettra en direct, à partir de 2h, comme cela a été fait pour les précédentes missions d’Ariane 6, qu’il s’agisse de son vol inaugural ou de sa première mission commerciale en mars dernier.
Vous pouvez voir le direct directement dans cet article. La retransmission reste disponible après, pour les personnes n’ayant pas forcément envie d’une nuit blanche afin de suivre le décollage.
Un satellite météo ultra-perfectionné
La charge utile, Metop-SGA1, a été construite par Airbus Defence and Space. C’est le premier d’une nouvelle génération de satellites qui prendra le relais des précédents modèles, Metop B et C lancés en 2012 et en 2018. Ce satellite emportera plusieurs instruments, notamment afin de détecter la présence d’aérosols dans l’atmosphère terrestre, et ainsi améliorer les prévisions météorologiques.
Il disposera aussi d’un imageur infrarouge et en lumière visible, mais surtout d’une mission liée au réseau Copernicus : Sentinel-5. Ce spectromètre imageur va de l’ultraviolet à l’infrarouge et pourra détecter de nombreux composants, dont du méthane, du monoxyde de carbone et du dioxyde d’azote, toujours dans la logique d’affiner les prévisions météo, surtout face à des événements climatiques toujours plus extrêmes.
Le satellite sera placé sur orbite, à 800 kilomètres d’altitude, après un vol d’à peine une heure et quatre minutes. Il a ceci de particulier que son orbite sera héliosynchrone, et passera donc par les pôles, ce qui est plus pratique pour comparer les données relevées, puisqu’il passera sur chaque point de la planète à la même heure solaire.
Un vol important pour la fusée européenne
L’enjeu est de taille pour Ariane 6, dont les débuts avec le satellite militaire CSO-3 ont bien fonctionné. Cette fois, l’engin mis en orbite est un appareil scientifique, essentiel pour les futures prévisions météo, avec les mesures les plus fines jamais obtenues, promettent les scientifiques en charge de sa conception.
Pour l’instant, les vols d’Ariane 6 sont espacés, il s’agit seulement du troisième en un peu plus d’un an. Cependant, le but est d’utiliser le lanceur lourd davantage à l’avenir, jusqu’à 1 fois par mois, ce qui garantirait un accès à l’espace autonome pour l’Europe.
