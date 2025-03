Lecture Zen Résumer l'article

La vigilance sera maximale le 6 mars 2025 au Centre spatial guyanais, avec la nouvelle tentative de vol de la fusée Ariane 6. D’importants moyens militaires ont été déployés sur zone, car le lanceur transporte un satellite très important pour l’armée.

Attention, tir sensible. Jeudi 6 mars 2025, la fusée européenne Ariane 6 décollera de Guyane avec à son bord un très précieux passager : le satellite militaire français CSO-3 (pour Composante Spatiale Optique). La date de lancement a été confirmée ce 5 mars par Arianespace, qui commercialise les vols et exploite le lanceur.

Ce tir aurait dû advenir plus tôt, mais la date retenue pour la fin février n’a pas pu être tenue en raison « d’opérations complémentaires nécessaires sur un moyen terrestre ». Une nouvelle date au 3 mars a été choisie, mais le vol a été annulé au dernier moment, pour effectuer là encore des interventions sur un moyen au sol en lien avec Ariane 6.

Une mission très importante pour l’armée

Cette mission est capitale pour l’armée française. Le satellite CSO-3, qui est le troisième et dernier de sa série, est dédié à la reconnaissance optique. À 800 km d’altitude, il produira de l’imagerie satellite de très haute résolution, en binôme avec CSO-1, qui évolue aussi à 800 km de haut. CSO-2, lui, se situe beaucoup plus bas, à 480 km d’altitude.

Vue artistique du satellite CSO. // CNES

Cette disposition n’est pas choisie par hasard. CSO-1 et CSO-3 travaillent ensemble pour permettre l’augmentation de la fréquence de revisite sur une zone géographique donnée — au hasard, le théâtre ukrainien. En somme, ils permettent d’actualiser rapidement des informations. CSO-2, pour sa part, est surtout là pour fournir des clichés extrêmement détaillés.

L’armée française attend depuis longtemps ce troisième satellite. Tandis que le premier a pu être envoyé dans l’espace en 2018, suivi du deuxième deux ans plus tard, l’actuel s’est retrouvé entravé par un enchainement de causes et de conséquences, incluant la mise à la retraite d’Ariane 5 et le retrait de la fusée Soyouz de Guyane à cause de la guerre.

Renforcement de la défense du centre spatial guyanais

Plusieurs dates ont été envisagées, de 2021 à aujourd’hui, la date du 6 mars étant la dernière d’une liste désormais un peu trop longue. D’ailleurs, parce que cette mission est véritablement stratégique pour la France, l’armée a dépêché autour du centre spatial guyanais des moyens de défense durcis, en complément de l’opération Titan.

Un avion radar. // Source : Rob Schleiffert

Cette opération, qui rassemble des moyens aériens (hélicoptères), navals (vedettes et patrouilleurs) et terrestres (fantassins autour de la base et armements de lutte anti-aérienne), a été complétée par trois avions de combat Rafale, un avion radar de détection et de commandement et d’autres aéronefs de support (transport et ravitaillement).

Ce déploiement exceptionnel, appelé BUBO, a pour but de coiffer le centre spatial guyanais d’une bulle de défense impénétrable, afin de parer tout type de menace venant des airs. Mais c’est aussi, pour l’armée de l’air et de l’espace, une opportunité de s’entraîner autrement, et de s’exercer à des projections très longue distance, loin de la métropole.

Pour aller plus loin Pourquoi Ariane 6 est clé pour la souveraineté de l’Europe

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama