Si vous ne devez admirer qu’un phénomène astronomique en août 2025, ce sont elles. Les Perséides, un superbe essaim d’étoiles filantes, sont de retour dans le ciel. Leur pic d’activité est imminent : il est prévu ce soir, dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 août.
Il est cependant possible d’en voir plus longtemps, car l’essaim est généralement actif de mi-juillet à début septembre. C’est d’autant plus une bonne nouvelle que, cette année, la Lune gibbeuse ne facilite pas l’observation des Perséides au moment du maximum.
Les Perséides en photos : les plus belles images des étoiles filantes de l’été 2025
D’ailleurs, de nombreux photographes n’ont pas attendu la nuit du maximum de la pluie d’étoiles filantes pour les immortaliser. De magnifiques clichés des Perséides, en 2025, commencent déjà à être diffusés en ligne.
Les Perséides sont connues dans le monde entier pour leur brillance, leur abondance et leur rapidité. Selon la Nasa, environ 50 à 100 météores peuvent être visibles par heure. Ces météores laissent dans leur sillage des trainées lumineuses colorées, en entrant en contact avec l’atmosphère de la Terre.
Les Perséides sont d’autant plus agréables à admirer que leur maximum d’activité se produit durant l’été. Pour les observateurs et les observatrices du ciel, il est donc bien plus confortable de passer la nuit dehors à les attendre qu’en plein hiver — comme avec les étoiles filantes des Géminides, par exemple (pourtant magnifiques, elles aussi).
L’origine des Perséides est une comète, 109P/Swift-Tuttle, découverte en 1862 par deux astronomes (Lewis Swift et Horace Tuttle, qui firent indépendamment sa découverte). On sait qu’il faut 133 ans à cette comète pour faire un tour du Soleil, et que son noyau est plutôt grand — 26 km.
Cette comète produit une trainée poussiéreuse, quand elle s’approche du Soleil. Ce sont ces fragments qui entrent tous les ans en collision avec l’atmosphère de la Terre, provoquant les superbes étoiles filantes que nous pouvons alors admirer ou, pour les plus habiles, photographier.
