La constellation d’Orion est une merveille du ciel d’hiver. Ce groupe d’étoiles est l’un des plus faciles à observer, grâce à sa forme en sablier et ses 3 étoiles alignées.

Parmi toutes les constellations d’étoiles, Orion est assurément l’une des plus célèbres et des plus observées. On connaît tous la « grande casserole » que dessine la Grande Ourse dans le ciel. L’exploration du ciel continue aussi souvent en découvrant le « nœud papillon » ou « sablier » caractéristique d’Orion, qui est un moyen facile de la trouver dans le ciel.

Est-ce qu’Orion est une étoile ?

Orion n’est ni une étoile, ni une planète : c’est le nom d’une constellation. On la surnomme aussi « le Chasseur ». Comme les autres constellations, Orion désigne donc un groupe d’étoiles, qui n’ont pas de lien entre elles, mais qui semblent dessiner une forme dans le ciel (par un effet de perspective). Ici, les étoiles rappellent le chasseur géant Orion dans la mythologie grecque.

Visualisation : si on change de perspective, les étoiles ne dessinent plus la constellation d’Orion telle qu’on la connaît. // Source : F. Summers/STScI

La constellation d’Orion est à distinguer de la nébuleuse d’Orion. La nébuleuse d’Orion se trouve au cœur de la constellation d’Orion, au niveau de sa « ceinture » : c’est une pouponnière d’étoiles, constituée d’un nuage gazeux en forme d’oiseau déployant ses ailes.

Comment s’appellent les 3 étoiles alignées ?

Un astérisme est un groupe d’étoiles qui dessinent une forme dans le ciel, mais qui ne sont pas considérées comme formant une constellation.

Orion est célèbre pour ses trois belles étoiles bleues, brillantes et alignées. C’est une de ses caractéristiques qui aide à trouver facilement la constellation dans le ciel. Cet alignement d’étoiles, désigné comme la ceinture ou le baudrier d’Orion, est ce qu’on nomme un astérisme.

L’image est assez parlante : on représente souvent la constellation en dessinant Orion tenant dans une main son arme et son bouclier dans l’autre. Les 3 étoiles se situent donc au niveau de sa taille. Ce sont des étoiles supergéantes bleues baptisées Alnitak, Alnilam et Mintaka.

Le chasseur Orion dessiné à partir de la constellation. // Source : Wikimedia/CC/Sanu N

Quand peut-on voir la constellation d’Orion ?

La constellation d’Orion est particulièrement bien visible dans le ciel d’hiver de l’hémisphère nord, de novembre à février. Orion est visible très haut dans le ciel nocturne.

« Selon l’avancement dans la saison, recherchez Orion […] plutôt au sud-est à la mi-décembre vers minuit, plein sud autour du 15 janvier à 23h et vers le sud-ouest à la mi-février dès 22h (heures locales) », indique le site spécialisé Stelvision.

Constellation d’Orion et ses principales étoiles. // Source : Flickr/CC/Davide Simonetti

En plus de sa forme en « sablier », Orion est reconnaissable aisément grâce à ses brillantes étoiles, notamment :

L’étoile orangée Bételgeuse, située en haut à gauche du « nœud ». Bételgeuse n’a pas toujours eu cette couleur tirant sur le rougeâtre.

Et l’étoile bleutée Rigel, en bas à droite.

Quelle est l’histoire d’Orion ?

La constellation tire son nom de la mythologie grecque et des récits sur le chasseur Orion. Il existe de nombreuses légendes au sujet d’Orion. Selon l’une d’elles, Orion aurait été banni du ciel, car il se vantait du nombre d’animaux qu’il était capable de tuer. Désormais, Orion et ses chiens de chasse (les constellations du Grand Chien et du Petit Chien, qui semblent « marcher » dans les pas d’Orion) continuent de poursuivre les animaux dans le ciel, mais ils n’arrivent jamais à les attraper.

D’autres récits racontent qu’Orion fut tué par le Scorpion. Les dieux le placèrent à l’opposé de la constellation du Scorpion dans le ciel, afin d’éviter qu’ils se rencontrent de nouveau.

