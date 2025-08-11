Lecture Zen Résumer l'article

La climatisation est bruyante. Certains trouvent ce bruit gênant. Pour d’autres, ce n’est rien comparé au confort du rafraichissement de l’air ambiant que prodigue la clim’. Mais qu’est-ce qui provoque ce bruit de la climatisation, exactement ?

Cette semaine du 11 août 2025, la canicule revient en France. Par cette chaleur accablante, qui devrait augmenter ces prochains jours, celles et ceux qui ont possèdent un climatiseur ne se privent sans doute pas de le faire fonctionner. Mais, la climatisation est loin d’être silencieuse. Systématiquement, elle produit un bruit de fond, plus ou moins fort selon votre équipement. Par quoi est-ce que ce bruit est provoqué exactement ?

Comment fonctionne un climatiseur ?

Les climatisations fonctionnent selon un principe : celui de retenir l’air chaud ambiant, pour le refroidir au contact d’un fluide frigorigène.

Les sites comme celui d’Engie par exemple, expliquent ainsi que, dans un climatiseur :

l’air chaud est d’abord aspiré dans un évaporateur ,

, dans un échangeur, l’air rentre au contact d’un fluide frigorigène qui va progressivement se changer en gaz,

l’air rentre au contact d’un qui va progressivement se changer en gaz, ce fluide, transformé en vapeur, augmente de pression et de température dans un compresseur ,

, passant ensuite dans condenseur , la chaleur est évacuée vers l’extérieur et le gaz repasse à l’état de liquide,

, la chaleur est évacuée vers l’extérieur et le gaz repasse à l’état de liquide, le nouveau fluide arrive alors dans un détenteur , où la pression baisse encore d’un cran, il repasse de nouveau à l’état de gaz ce qui le fait encore baisser de température,

, où la pression baisse encore d’un cran, il repasse de nouveau à l’état de gaz ce qui le fait encore baisser de température, l’air frais est ainsi libéré et poussé dans la pièce par un ventilateur pour la rafraîchir.

Schéma du fonctionnement de la climatisation. // Source : Wikimédia – Guillaume Jacquenot (Gjacquenot) _derivative work: Chani tth

Les bruits normaux de la clim’ : d’où viennent-ils ?

Les bruits de l’air conditionné, assimilés à un léger ronronnement et à un petit courant d’air en continu, sont provoqués par 2 éléments de la machine : le compresseur et le ventilateur. Le compresseur et, plus largement, le moteur faisant fonctionner la machine, sont responsables du bourdonnement perçu.

Le souffle du ventilateur, perçu comme le bruit d’un courant d’air, peut être plus ou moins fort selon le régime de travail du ventilateur et de la température que vous essayez d’atteindre avec votre climatiseur.

Hormis ces bruits-là, si vous entendez des gros bruits de grincements, craquements, sifflements, faites attention, peut-être votre appareil est-il défectueux.

Concrètement, à combien se mesure le bruit d’une climatisation normale ?

Cela dépend du type d’air conditionné que vous possédez. Les différents sites internet de travaux ou de ventilation, comme celui de la boutique La maison Saint-Gobin, Engie et bien d’autres, ne sont pas tous d’accord entre eux. Globalement, vous pouvez compter entre un peu plus d’une vingtaine de décibels pour les climatisations les moins bruyantes, et jusqu’à 50 ou 60 décibels pour celles les plus sonores.

Selon le guide d’information de la Journée nationale de l’audition, une vingtaine de décibels peut se comparer à des chuchotements à voix basse, ou le bruit perçu à la campagne sans vent dans les arbres. Une soixantaine de décibels équivaudra, en revanche, au bruit d’une conversation normale ou à celui provenant d’une fenêtre qui donne sur la rue.

Atténuer le bruit d’un climatiseur

Si certains ne l’entendent pas, d’autres ne pourront pas supporter le bruit de l’appareil de climatisation. Comment faire, dans ce cas ?

Il existe de petites astuces pour réduire le bruit de votre appareil. À commencer par avoir un bon emplacement, c’est-à-dire à distance la plus éloignée de vous dans la pièce où vous vous asseyez ou dormez. Pensez aussi à nettoyer les filtres de votre appareil ! L’entretenir régulièrement évitera les vibrations, et donc les nuisances sonores. Enfin, divers dispositifs existent pour diminuer les nuisances sonores provoquées par les climatisations.

