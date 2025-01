Lecture Zen Résumer l'article

Offre phare pour les possesseurs de voiture électrique grâce à des tarifs en heures creuses imbattables, l’option Tempo d’EDF a gagné en popularité lors de ces dernières années. Pourtant, au 1er janvier 2025, j’ai décidé d’abandonner Tempo pour une autre offre d’EDF, bien moins chère… pour le moment.

On a déjà parlé à plusieurs reprises d’EDF Tempo, notamment pour mettre en avant les gains réalisés à l’année par rapport aux autres options tarifaires. Mais vous n’êtes pas sans savoir que lors des 22 jours rouges, le prix des heures pleines s’envole. Si ça ne pèse pas grand-chose sur une année entière, sur un mois comme janvier où il y a souvent une dizaine de jours rouges, il doit y avoir moyen de faire des économies.

Cette année est particulière au niveau des tarifs de l’électricité, puisque certaines offres de marché ont baissé au premier janvier 2025, tandis que les offres au tarif réglementé ne verront une baisse qu’un mois plus tard.

C’est précisément ce décalage qui m’a décidé à quitter Tempo pour Zen Fixe Heures Creuses chez EDF.

Le mois de janvier particulier en Tempo

L’option Tempo d’EDF répartit 22 jours rouges, où le prix en heures pleines de l’électricité est prohibitif (0,76 €/kWh actuellement, soit plus de trois fois le prix du kilowattheure de l’offre base), entre décembre et mars. Historiquement, le mois de janvier est toujours celui où il y a le plus de jours rouges, avec par exemple 9 en 2024, 11 en 2023, 15 en 2022 et 13 en 2021.

Les jours Tempo du mois de janvier 2025 // Source : RTE

Par conséquent, le prix moyen du kilowattheure payé sur le mois de janvier pour les clients Tempo est souvent élevé, sauf s’ils ont la possibilité de ne presque rien consommer en heures pleines (panneaux solaires et batteries par exemple). Comme ce n’est pas mon cas, je sais d’avance que les jours rouges seront bien plus chers que les autres couleurs, mais lissé sur l’année, c’est presque invisible.

Par exemple, en 2024 où il y a eu 9 jours rouges (le prix du kilowattheure en heures pleines était alors à 0,73 €) en janvier, j’arrivais à un prix moyen du kilowattheure sous 0,17 € sur le mois. Lors des 22 jours rouges sur toute la saison, ma consommation moyenne en heures pleines restait sous 7 kWh, permettant de limiter le coût de ces jours rouges.

Cette année, en imaginant la même consommation et la même répartition heures creuses/heures pleines (entre 70 et 80 % d’heures creuses, à une moyenne de 35 kWh par jour), mon coût du kilowattheure en Tempo serait d’environ 0,175 € en janvier.

Le bilan de décembre 2024 avec EDF Tempo // Source : Bob Jouy pour Numerama

D’ailleurs, en décembre 2024 où j’étais encore en Tempo et où il y a eu 8 jours rouges, ma consommation était de 1 165 kWh et ma répartition à 78 % en faveur des heures creuses. Le bilan à la fin du mois donnait un coût moyen du kilowattheure à 0,175 €, janvier aurait donc dû être similaire. À titre de comparaison, les mois où les jours bleus sont légion, le coût moyen est plutôt autour de 0,14 €/kWh, soit 20 % en dessous.

Lorsqu’au premier janvier 2025, EDF a mis à jour les tarifs de son offre Zen Fixe, j’ai donc sorti la calculatrice pour réévaluer l’intérêt de Tempo.

Une mise à jour des prix en avance de phase pour l’offre Zen Fixe

Vous avez sans aucun doute entendu parler de la baisse des prix de l’électricité qui arrive au 01/02/2025, et qui concerne les tarifs réglementés. Mais pour les offres de marché, les ajustements tarifaires peuvent être à n’importe quel moment. En l’occurrence, c’est lors du passage à la nouvelle année qu’EDF a décidé de baisser ses tarifs pour l’offre Zen Fixe, dont la grille tarifaire est disponible ici.

Pour le mois de janvier 2025, ce sont donc peu ou prou le prix des jours blancs Tempo pour Zen Fixe Heures Creuses, à savoir 0,1876 €/kWh en heures pleines et 0,1456 €/kWh en heures creuses. En utilisant ces tarifs pour ma consommation de décembre, j’arrivais à une économie d’environ 11 %. Si l’on ajoute à cela la tranquillité d’esprit de ne pas avoir à gérer les heures pleines des jours rouges, où un cycle de lave-vaisselle peut coûter 1 euro, et où trois heures de jeu sur une console de salon avec la TV et le home-cinéma vous demandera 2 euros, j’étais bien décidé à profiter de l’offre Zen Fixe pour janvier.

Passer de Tempo à Zen Fixe : un parcours du combattant fait pour dissuader

EDF ne facilite pas la tâche des clients qui souhaitent passer d’une offre à l’autre, puisque rien ne peut se faire autrement que par téléphone. On aimerait pouvoir directement gérer son changement d’offre via l’espace client en ligne, mais ce n’est pas possible.

Avant toute chose, il est bon de rappeler que les offres au tarif bleu (Base, Heures Creuses, Tempo) sont sans engagement, et résiliables à tout moment. Il est donc bien entendu autorisé d’être en Tempo quand il n’y a aucun jour rouge (d’avril à novembre), et de prendre une autre offre quand l’hiver arrive. C’est d’ailleurs bien stipulé dans les conditions générales de ventes ici (3.4 : Le Client peut résilier le Contrat à tout moment

sans pénalité), et là pour l’offre Zen Fixe (14.1).

Dans mon cas, j’ai simplement été facturé 1,45 € hors taxes de frais de mise en service. D’ici quelques semaines, je réitèrerai l’appel pour repasser en Tempo, et je m’attends à avoir les mêmes frais. Sachez que si le conseiller au téléphone vous indique qu’il y aura des frais plus important de changement d’offre, ils ont le pouvoir de ne pas les appliquer, comme ce fut le cas pour moi.

D’ailleurs, rien ne vous empêche pour éviter de devoir rappeler EDF alors que vous êtes déjà client chez, eux de partir chez un autre fournisseur d’énergie, puis de revenir chez eux sans qu’il y ait de frais de changement d’offre. Ou encore, de résilier le contrat à votre nom si vous ne vivez pas seul, et de souscrire au nom d’un autre habitant du logement. Tout cela se fait sans aucune coupure bien évidemment.

C’est une gymnastique volontairement embêtante, pour que l’écrasante majorité des clients EDF ne fasse aucun changement, et garde le même tarif pendant un long moment. Il faut bien avouer que si tout ça se faisait en un clic et était immédiatement pris en compte, dès qu’un jour rouge est annoncé, chaque abonné Tempo pourrait changer d’offre, et revenir dès que le jour rouge est terminé. Cela n’aurait aucun sens financièrement pour EDF.

Notez enfin que lorsque vous repassez en offre heures creuses et que vous n’êtes plus en Tempo, votre plage d’heures creuses peut être modifiée. Contrairement à Tempo qui est national (22 h – 06 h), les autres offres heures creuses ont des plages différentes selon les villes, qui sont même parfois coupées en deux créneaux (6 heures la nuit, et 2 heures l’après-midi par exemple). Il faudra en tenir compte pour planifier différemment votre charge de voiture et autres gros postes de consommation.

Quelles économies en un mois d’EDF Zen Fixe ?

Le timing était pour ainsi dire parfait, puisqu’entre le passage à Zen Fixe Heures Creuses et le moment d’écrire ces lignes, il y a eu 11 jours rouges et 7 jours blancs en 24 jours. Je suis parvenu à garder un prix moyen courant janvier à 0,158 €/kWh, soit autour de 15 % de moins que ce que j’aurais eu en Tempo, en tenant compte du fait que je n’ai pas fait d’effort pendant les jours rouges, et que ma consommation moyenne en heures pleines était donc d’un peu plus de 9 kWh.

Les économies sur la facture de janvier vont être de l’ordre de 25 euros, et si l’on ajoute la tranquillité vis à vis des semaines rouges (jour rouge du lundi au vendredi), c’est évidemment très positif.

Le bilan EDF Zen Fixe en janvier 2025 // Source : Bob JOUY pour Numerma

Il reste aujourd’hui uniquement trois jours rouges à placer pour la saison Tempo en cours, ce qui signifie que d’ici le mois de novembre, il y a un grand intérêt à repasser en offre Tempo. Qui plus est, au premier février, de nouveaux tarifs réglementés vont être annoncés, et l’intérêt financier pour l’offre Tempo d’EDF sera de retour.

Encore une fois, sans la mise à jour des tarifs Zen au premier janvier, Tempo restait le plus intéressant, même en comptant une dizaine de jours rouges en janvier. C’est uniquement le décalage d’un mois entre la baisse de prix Zen et celle de Tempo qui m’a fait basculer. Dans quelques jours, je retournerai en offre Tempo, mais pour le moment, l’expérience fut largement bénéfique.

