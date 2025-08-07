Lecture Zen Résumer l'article

Elon Musk pense que la fusée géante Starship sera peut-être en mesure de s’envoler vers Mars à la fin de l’année 2026, toujours avec son improbable passager.



On avait l’année. On a désormais le mois, à peu près. Le 6 août 2025, Elon Musk a donné des nouvelles de son projet consistant à envoyer une mission spatiale vers Mars avec la fusée géante Starship, qui est toujours en cours de conception. Selon l’entrepreneur américain, et fondateur de SpaceX, ce vol pourrait advenir à la toute fin de l’année 2026.

Plus précisément, l’intéressé a pensé qu’il y a une « faible probabilité » pour que le lanceur parte bien en novembre ou décembre 2026. Il a également redit son intention d’y embarquer un équipage à bord, qui sera composé en fait de robots Optimus, des machines androïdes que fabrique Tesla, une autre de ses entreprises.

Ce vague calendrier ainsi que ces « astronautes » artificiels avaient déjà été mentionnés par Elon Musk ce printemps. Il a profité de cette nouvelle prise de parole, qui consistait à répondre à un internaute sur X (ex-Twitter), pour redonner la suite du programme qu’il espérait bien voir advenir, dans son plan de quête de la planète rouge.

Pourquoi tenter un vol fin décembre 2026 ?

Pourquoi vouloir tenter de partir en novembre/décembre, plutôt qu’à une autre période ? Parce qu’en raison de la mécanique céleste à l’intérieur du système solaire, et des orbites respectives de la Terre et de Mars, il y a des périodes plus propices que d’autres pour un tel voyage. Et justement, il y a une fenêtre de tir intéressante fin 2026.

Entre la planète bleue et la planète rouge, les alignements favorables ont lieu environ tous les deux ans (26 mois plus précisément). Et à l’intérieur de ces opportunités de lancement, il ne faut pas trop trainer : la fenêtre n’est ouverte que quelques semaines. Si ce créneau est manqué, il faudra alors attendre le prochain « train », dans plus de deux ans.

Mieux vaut ne pas louper les dates idéales de lancement. // Source : Montage Numerama

Ainsi, dans le cas où SpaceX raterait le coche de la fin 2026, la prochaine option réaliste serait décembre 2028 / janvier 2029 (c’est ce que vise la mission ExoMars, régulièrement repoussée, avec l’astromobile Rosalind Franklin) ou, si vraiment il y a du retard dans le programme, février à avril 2031. Et ainsi de suite.

Des perspectives de mission à nuancer

C’est pour cela que, dans la suite de son message, Elon Musk évoque de façon plus réaliste un « premier vol sans humains » dans trois ans et demi (ce qui couvre à la fois le temps restant jusqu’à la prochaine fenêtre de tir fin 2026, et le délai de deux ans pour rejoindre la suivante). Et ensuite, un vol « avec humains » dans cinq ans et demi.

Ces échéances sont évidemment très hypothétiques, et à considérer avec prudence. Elon Musk lui-même ne semble pas certain que SpaceX puisse lancer quoi que ce soit dans un an et demi vers la planète rouge (même s’il a déjà eu l’occasion de faire une démonstration en 2018 avec la fusée Falcon Heavy, qui embarquait une Tesla Roadster et Starman).

Le calendrier laisse d’autant plus sceptique en raison, d’une part, des difficultés ponctuelles que rencontre SpaceX avec le développement du Starship (avec parfois d’inévitables retard) et, d’autre part, de toute une ribambelle de problématiques à résoudre pour aller sur Mars. Surtout s’il est question de convoyer des humains.

Et surtout, Elon Musk a un historique notable de promesses qui ne se sont pas concrétisées aux dates annoncées.

