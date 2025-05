Lecture Zen Résumer l'article

Pourquoi des recherches dont les résultats sont globalement contestés continuent-elles d’être diffusées ? Comment pourrait-on réduire le délai entre l’identification d’un « fake » et son retrait des bases documentaires ?

Dans le domaine scientifique, la rétractation d’une publication est censée marquer la fin de son influence. Pourtant, il est fréquent de constater que ces articles, tous champs disciplinaires confondus, continuent à être cités bien après leur retrait officiel, maintenant vivantes des idées désormais discréditées. Nous qualifions ces articles de « zombie papers ».

Leur persistance soulève des enjeux majeurs : non seulement ils contribuent à propager des informations erronées, mais ils risquent aussi de détourner les futures recherches, de fausser les résultats de méta-analyses ou encore d’induire en erreur des politiques publiques ou des pratiques cliniques. Pourquoi ces zombies persistent-ils si longtemps, et comment peut-on accélérer leur disparition ?

Les papiers zombies, un phénomène persistant et préoccupant

Pour comprendre l’ampleur de ce phénomène, nous avons récemment mené une étude visant à analyser 25 480 articles rétractés publiés entre 1923 et 2023, couvrant une très grande partie des champs disciplinaires, en utilisant la base de données Retraction Watch. Notons que la rétractation peut émaner des éditeurs ou rédacteurs en chef d’une revue, des auteurs de l’article ou encore de leur institution d’appartenance et intervient lorsqu’un problème important (erreurs dans les données, fraude, plagiat, etc.) est détecté après la publication de l’article.

Nous mettons en évidence que le délai moyen entre la publication et la rétractation est d’environ 1 045 jours, soit près de trois ans. Ce délai peut être beaucoup plus long dans certains cas extrêmes, dépassant parfois plusieurs décennies.

Source : Jay Mantri

Les fautes graves comme la falsification ou la fabrication de données, souvent difficiles à vérifier, allongent en outre sensiblement les délais de rétractation. Des différences géographiques apparaissent également : les pays d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord tendent à retirer les articles plus rapidement, alors que d’autres régions comme l’Asie, l’Amérique du Sud ou l’Europe de l’Est présentent des délais plus longs, ce qui reflète des pratiques éditoriales et institutionnelles diverses.

Nos résultats indiquent par ailleurs que les revues académiques payantes (à abonnement) rétractent généralement les articles problématiques plus rapidement que celles en libre accès, sans doute grâce à des processus éditoriaux et des dispositifs de « contrôle qualité » plus rigoureux et mieux structurés. Quant aux revues dites « prédatrices » (revues illégitimes ou frauduleuses publiant des articles sans se soucier de leur qualité), elles procèdent parfois à des rétractations rapides, non pas par souci scientifique réel, mais sous la pression d’organismes de surveillance ou de la communauté académique qui dénoncent leurs pratiques, ou encore pour tenter de préserver leur crédibilité déjà fragilisée.

Évaluer la dynamique des rétractations

Pour mieux appréhender la dynamique de disparition des « zombie papers », nous proposons un modèle théorique baptisé Zombie Population Decay Dynamics (ZPDD). Inspiré des modèles écologiques, ce cadre permet de simuler l’évolution temporelle de la population des articles rétractés et d’évaluer quelles stratégies éditoriales pourraient les faire disparaître plus rapidement. Le modèle inclut un paramètre crucial : la « capacité résiduelle », qui correspond à une fraction (estimée à environ 5 %) des articles zombies qui persistent malgré les tentatives d’élimination. Ces publications restent citées, qu’elles aient été clairement identifiées comme rétractées ou qu’elles passent entre les mailles des dispositifs éditoriaux.

Source : Numerama + capture d’écran

Trois stratégies éditoriales sont étudiées : la transparence des données (transmission obligatoire des jeux de données bruts), la reproductibilité (préinscription des protocoles, mise en avant des études de réplication) et le perfectionnement des outils de détection du plagiat. Les résultats montrent que la transparence des données – via la transmission par les chercheurs de leurs bases de données et de leurs codes dès la soumission de leurs articles – constitue la mesure la plus efficace. Elle permet en effet de détecter plus rapidement les erreurs ou fraudes, accélérant ainsi les rétractations. Les autres interventions contribuent également à améliorer la rigueur globale du processus éditorial, même si leur impact direct est légèrement moindre lorsque ces pratiques sont isolées.

Pour aller plus loin L’étude polémique de Raoult sur la chloroquine enfin rétractée : elle n’a plus aucune valeur

Des différences disciplinaires et géographiques

Les effets des politiques éditoriales apparaissent très variables selon les disciplines. Dans les sciences appliquées et quantitatives, où les recherches s’appuient sur des données empiriques accessibles, la mise en place de politiques de transparence produit des résultats rapides : nous observons qu’il est possible d’éliminer la moitié des « zombie papers » en environ 1 200 jours. Dans les sciences humaines et sociales, qui mobilisent généralement des approches plus qualitatives, les délais sont plus longs puisque la même réduction nécessite souvent plus de 2 000 jours. Cette différence tient à la nature des méthodes scientifiques : les résultats empiriques sont plus aisément vérifiables que les raisonnements théoriques ou les analyses littéraires, ce qui rend la détection d’erreurs plus complexe dans certains domaines.

Les écarts régionaux significatifs que nous observons – avec des rétractations plus rapides en Europe de l’ouest et en Amérique du Nord qu’en Amérique du Sud ou en Asie du fait de standards plus élevés en matière de bonnes pratiques – illustrent la nécessité de politiques éditoriales adaptées aux contextes locaux, prenant en compte les ressources et infrastructures disponibles.

Quelles priorités pour consolider l’intégrité scientifique ?

Nos travaux montrent qu’aucune intervention à elle seule ne suffit à résoudre le problème des « zombie papers ». La lutte contre ce phénomène requiert une approche intégrée combinant plusieurs leviers : transparence des données, reproductibilité et amélioration continue des outils de détection des fraudes et plagiats. À cet égard, il conviendrait d’encourager l’instauration de plates-formes open source dédiées au partage des données scientifiques afin d’assurer un accès libre et pérenne aux informations nécessaires à la validation des travaux de recherche.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

De même, en matière de reproductibilité, il serait souhaitable (i) d’imposer aux auteurs la préinscription de leurs protocoles expérimentaux avant le démarrage des expériences afin de prévenir les manipulations a posteriori des résultats et (ii) de favoriser et valoriser la publication d’études de réplication pour identifier d’éventuelles erreurs ou biais méthodologiques et éviter ainsi la propagation de résultats erronés. Enfin, en complément des outils de détection de plagiat, la création de comités spécialisés au sein des revues scientifiques faciliterait l’investigation des cas de fraude, en garantissant un suivi rigoureux et impartial des pratiques académiques douteuses.

Par ailleurs, la visibilité des rétractations doit être optimisée. Il est ainsi fondamental que chaque article rétracté soit clairement signalé sur toutes les plates-formes de diffusion scientifique afin de limiter son influence, notamment au travers des citations.

Même si tuer les « zombie papers » constitue un défi de taille, la mobilisation coordonnée des éditeurs, des chercheurs et des institutions constitue un levier d’action indispensable pour garantir l’intégrité du corpus scientifique et assurer la robustesse des savoirs produits.

Valérie Mignon, Professeure en économie, Chercheure à EconomiX-CNRS, Conseiller scientifique au CEPII, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières et Marc Joëts, Profressor of Finance and Machine Learning, IÉSEG School of Management

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama