Le 7 mai 2025, deux chercheurs ont publié un article dans la revue The Conversation dans lequel ils détaillent comment un réfrigérateur peut rapidement devenir… un nid à bactéries. Ils y donnent aussi des conseils pratiques qu’il est probablement temps de mettre en place, chez vous aussi.

La vie est un cadeau… que même votre frigo peut recevoir. Comment est-ce possible ? Il contient des aliments et, s’il n’est pas réglé à la bonne température, il peut s’y développer des bactéries.

C’est ce qu’expliquent les chercheurs Oleksii Omelchenko, doctorant à l’Institut Quadram et Judith Evans, professeur à l’université London South Bank, dans un article de la revue The Conversation paru le 7 mai 2025. Ils expliquent les bonnes pratiques à avoir pour éviter que votre réfrigérateur ne se transforme en nid à microbes.

La température idéale du frigo

La température idéale d’un frigo se situe entre 0° et 5° Celsius. Cependant, une étude publiée en mars 2018 dans l’International Journal of Refrgeration, montrait que la température moyenne d’un frigo d’un foyer anglais était de 5,3 °C. Parfois, la température monte même jusqu’à 15 °C, ce qui pourrait presque équivaloir à laisser la nourriture dehors plutôt que dans un réfrigérateur. C’est d’ailleurs à ces températures que prolifèrent les bactéries susceptibles de nous rendre malades, entre autres Listeria Monocytogenes.

Pour essayer d’éviter la prolifération de ces minuscules formes de vie, pas toujours bienvenues, les chercheurs listent des moyens simples d’améliorer la conservation de nos aliments :

Minimiser les ouvertures de la porte. Ne laissez pas le réfrigérateur ouvert pendant que vous déchargez les courses.

Utilisez un organisateur rotatif. Cela permet d’éviter de chercher dans une étagère remplie de produits pour trouver une petite chose, inaccessible.

Nettoyez vos joints de porte. Tous les quelques mois, vérifiez la moisissure ou la saleté et assurez-vous que les joints se ferment hermétiquement.

Mais pourquoi est-il si compliqué de garder la bonne température dans un réfrigérateur ? Souvent, il y a peu de moyen de la surveiller, les thermomètres étant peu précis. En plus de cela, chaque fois qu’on ouvre la porte, l’air chaud s’y engouffre : « Plus la porte reste ouverte, surtout si vous vous attardez en choisissant une collation, plus la température interne monte vers la température ambiante, créant un environnement plus approprié pour que les bactéries prospèrent. »

Dessin cartoon d’une marmotte énervée sur son frigo // Source : Painter06_Pixabay

Par ailleurs, dans un même frigo, la température n’est pas partout la même. L’air est plus frais à l’arrière du frigo par rapport à la porte par exemple. C’est un paramètre important à considérer lorsque l’on range nos courses : la viande et le lait iront donc plutôt à l’arrière du réfrigérateur, tandis que le beurre ira plutôt dans la porte. Avec ces variations en tête, il est surprenant de savoir que nos appareils ménagers n’ont souvent qu’un seul capteur et qu’il ne reflète la température qu’à un seul endroit.

Le conseil des auteurs ? « Placez quelques thermomètres collants dans différentes zones de votre réfrigérateur. Si l’un d’entre eux est régulièrement au-dessus de 5°C, il est temps de s’adapter ».

Un autre conseil : ne remplissez votre frigo qu’au 3/4. Cela permet à l’air froid de circuler librement. Pour vous aider à faire de la place, vous pouvez ranger les fruits à noyau, par exemple, en dehors du réfrigérateur.

Éviter la contamination

Si toutes ces mesures étaient suffisantes, cela serait presque trop facile. Malheureusement, la bactérie Listeria est capable de se développer même à basse température. Elle est surtout dangereuse pour les personnes âgées et les femmes enceintes.

La température du frigo doit être surveillée. // Source : Pexels

Alors, comment éviter de se retrouver avec cette bestiole dans notre organisme ? Les chercheurs préconisent :

Gardez les aliments crus — comme la viande et le poisson qui doivent être cuits — séparés des aliments prêts à manger tels que les fruits ou les sandwichs.

Conservez la viande et le poisson crus sur l’étagère du bas du réfrigérateur. De cette façon, si des jus fuient, ils ne couleront pas sur d’autres aliments.

Consommez des produits prêts à manger dans les quatre heures après qu’ils ont été retirés du réfrigérateur.

Lavez-vous les mains régulièrement avec de l’eau et du savon avant, pendant et après la préparation des repas.

Suivez les instructions de cuisson sur l’emballage, le cas échéant.

Tout cela peut sembler excessif, exagéré ou encore prodigieusement ennuyeux, mais ces petits gestes vous aident à garder votre nourriture et son contenant, de la manière la plus sécuritaire le plus longtemps possible.

