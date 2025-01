Lecture Zen Résumer l'article

Il est difficile de faire nos courses sans qu’il ne nous soit proposé des produits pour protéger notre microflore ! Notre corps hébergerait dix fois plus de bactéries que de cellules. Vraiment ?

La microflore ou microbiote est l’ensemble des micro-organismes qui résident normalement dans notre corps. Ses secrets ont été vulgarisés par la docteure Giulia Enders dans son livre Le charme discret de l’intestin. Ce best-seller a largement contribué à l’engouement autour du sujet ! Pourtant, la découverte de la microflore intestinale a plus d’un siècle. Nous la devons au microbiologiste Élie Metchnikoff, prix Nobel de médecine en 1908. Avec le temps, les avancées technologiques ont facilité l’étude du microbiote, et c’est en 1977 que le célèbre ratio d’une cellule humaine pour dix bactéries est publié par le microbiologiste américain Dwayne Savage.

Il est très difficile de dénombrer les microbes et cellules avec précision

En 1972, le biochimiste Thomas Luckey a évalué que chaque gramme de selles humaines renfermait cent milliards de bactéries et que l’appareil digestif en contenait un kilo. En multipliant, et en considérant que la majorité des bactéries se loge dans les fèces, l’estimation de la quantité dans le corps était donc de 100 000 milliards de bactéries. En 1977, l’équipe du Pr Savage a ramené ce nombre sur le nombre de cellules humaines (10 000 milliards), d’où le fameux ratio. Ce rapport d’un sur dix s’est vite répandu dans la communauté scientifique, car il est facile à retenir et rend concrète la notion de microflore intestinale. Le ratio est encore diffusé dans les cours de biologie ou activités de vulgarisation.

Près de quarante ans après, en 2014, le microbiologiste Judah Rosner a publié une lettre dans l’ancien journal scientifique Microbe pour questionner l’intangible proportion d’un sur dix. Le début de son texte est d’ailleurs intéressant et révèle un paradoxe : « La science se régit par une réanalyse critique de faits. […] Mais une fois qu’un fait entre dans la littérature scientifique, au bout d’un moment, il devient difficile à effacer ». Le Pr Rosner souligne que l’estimation de 10 000 milliards de cellules est d’abord sortie dans un livre en 1970, mais que l’information n’y est pas référencée. Il avertit aussi que l’appréciation de la quantité de cellules humaines représente en fait un défi. Il conclut que, même si le ratio devait être contredit, cela ne remettrait pas en cause l’implication du microbiote dans la santé humaine.

Une approche organe par organe, et non pas globale

Deux ans après la lettre mentionnée, des travaux israéliens ont démenti l’inébranlable ratio. L’équipe du Professeur Ron Milo a sélectionné l’organe dont le nombre de bactéries était représentatif des bactéries dans l’organisme. La microflore de la bouche, des poumons ou de la peau n’a pas été comptabilisée, car la quantité de bactéries y est cent fois moins riche que dans le gros intestin. Ils ont pris en compte que le côlon contient 400 grammes et non un kilo de selles fraîches. Ensuite, l’équipe s’est inspirée d’un article scientifique italien, qui évaluait le nombre de cellules humaines, non pas de manière globale, mais organe par organe, puisque les tailles et masses des cellules sont très variables à travers le corps.

Le nombre de cellules humaines devient alors trois fois plus élevé, soit 30 000 milliards. La proportion de bactéries par cellule est ainsi affinée à 1,3. Bien qu’inférieur à 10, le rapport est supérieur à 1, donc les bactéries restent supérieures en nombre.

Néanmoins, chaque fois vous déféquez aux toilettes, il se rééquilibre et ce sont les cellules humaines qui deviennent supérieures en nombre !

Quand vous allez aux toilettes, vous évacuez aussi des bactéries. // Source : Canva

Virus, bactéries et protozoaires peuplent notre corps

Nous parlons de bactéries, composante du microbiote intestinal la plus analysée aujourd’hui. Cependant, elle n’exprime pas toute la complexité de votre microflore. Bactéries, levures, protozoaires (animal microscopique à une seule cellule) et virus, voici le petit monde inoffensif que vous hébergez ! Notre « virobiote » a longtemps été considéré comme représentant l’écrasante majorité de l’organisme. En 2021, des études revoient cette donnée à la baisse, et rapprochent le nombre de virus dans notre corps à celui des bactéries. Par conséquent, ces effectifs sont semblables aux cellules humaines.

Mais n’oubliez pas qu’en les additionnant, bactéries et virus groupés ensemble sont majoritaires !

Valérie Lannoy, post-doctorante en microbiologie, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

