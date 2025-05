Lecture Zen Résumer l'article

La Maison-Blanche voudrait économiser sur la Station spatiale internationale (ISS), en retirant plus de 500 millions d’euros de la NASA, dans le budget 2026 consacré à cette mission. Cela pourrait avoir une incidence sur la taille des équipages, leur rotation ainsi que la durée des séjours et les activités à bord.

C’est dans un peu plus de cinq ans que la Station spatiale internationale est censée finir sa carrière opérationnelle, à moins d’un éventuel, mais improbable, sursis. Cinq ans au cours desquels on pouvait s’attendre à un maintien des activités à bord et à une relève habituelles des équipages. Mais c’était sans compter les projets de la Maison-Blanche.

Washington semble en effet ne pas vouloir perdre de temps, si l’on se réfère à sa proposition de budget pour les États-Unis. Ce document, long de quasi cinquante pages, décrit toutes les économies que l’administration Trump désire faire pour aboutir au budget le plus frugal de l’histoire moderne des États-Unis, selon le New York Times.

Thomas Pesquet à bord de l’ISS. // Source : Nasa

Ce budget prévu pour l’année 2026 suggère ainsi une réduction immédiate de la voilure des montants que l’agence spatiale américaine mobilise pour l’ISS. Concrètement, la NASA devrait poursuivre les opérations liées à la station en étant privée de 506 millions de dollars. Une baisse, qui s’ajoute à d’autres coupes dans le domaine spatial.

Pour le pouvoir en place, ce demi-milliard de dollars en moins « reflète la transition prochaine vers une approche commerciale plus rentable des activités humaines dans l’espace, alors que la station spatiale approche de la fin de son cycle de vie », est-il indiqué dans le document mis en ligne par la Maison-Blanche.

Moins d’astronautes et moins de recherche dans l’ISS

Conséquence concrète de ce désinvestissement : il y aurait des équipages de taille réduite (en tout cas, côté américain et depuis des navettes américaines) et moins d’activités de recherche à bord, continue la proposition, pour « [préparer sa] mise hors service en toute sécurité d’ici 2030 et son remplacement par des stations spatiales commerciales. »

Les contours de cette perspective restent à préciser, à supposer qu’elle advienne. Il est évoqué des « vols d’équipage et de fret à destination de la station [qui] seraient considérablement réduits ». Quant à la capacité de recherche résiduelle, elle « se concentrerait sur les efforts essentiels aux programmes d’exploration de la Lune et de Mars. »

Le vaisseau spatial SpaceX Dragon Freedom transportant l’astronaute de la NASA Nick Hague et le cosmonaute de Roscosmos Aleksandr Gorbunov vers l’ISS. // Source : NASA

L’ISS fait l’objet d’un traité international qui fixe un cadre de coopération et détermine les droits et les obligations des parties pour la conception des modules, l’utilisation des installations de l’ISS et les modalités de sa gestion. Les USA, le Canada, le Japon et la Russie sont signataires, comme plusieurs pays européens, dont la France.

Le fait est que l’Amérique bénéficie dans cet accord d’un statut « chef de file » qui lui confère une sorte de rôle cadre pour coordonner les activités liées à l’ISS. Ce rôle de leader concerne l’ingénierie et l’intégration d’ensemble du système, la gestion et l’organisation du programme, ainsi que les impératifs et les plans en matière de sécurité.

Outre l’ISS, les efforts de réduction des dépenses toucheraient bien d’autres pans des activités de la NASA : les recherches environnementales et météorologiques, la station lunaire Gateway, la fusée Space Launch System (SLS) et de nombreux autres segments. Les baisses visent chaque domaine, sauf l’exploration humaine vers Mars, chère à Trump.

