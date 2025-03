Lecture Zen Résumer l'article

La Nasa a envoyé des fusées dans le ciel de l’Alaska, lors d’un pic d’aurores boréales, pour mener une expérience sur leur impact sur notre atmosphère.

Le ciel de l’Alaska s’est nimbé d’un spectacle bien singulier, le 25 mars 2025. Et pour cause : dans cette région, en plus d’aurores boréales, on pouvait voir des « vapeurs colorées » dans le ciel. La Nasa a envoyé des fusées, dans cet endroit précis, à ce moment précis, pour mener une étonnante expérience.

Objectif de la mission : comprendre comment les aurores affectent l’atmosphère terrestre, ou plus précisément la thermosphère (située à une altitude de 95 kilomètres, une zone où la température augmente). Ces changements sont provoqués par les « sous-orages » auroraux, qui déversent une grande quantité de chaleur dans l’atmosphère. Les aurores ne sont pas que de jolis phénomènes lumineux : elles sont le résultat de la confrontation des vents solaires constants, chargés en électrons et protons, et la haute atmosphère terrestre.

Des habitants de l’Alaska ont eu une sacrée surprise, le 25 mars 2025. // Source : UAF Geophysical Institute

Cette mission, baptisée AWESOME (« génial » en anglais) pour Auroral Waves Excited by Substorm Onset Magnetic Events, vise donc à identifier les perturbations magnétiques et les fluctuations de la pression causées par les aurores boréales.

Des traceurs pour comprendre l’impact des aurores boréales

Ce sont là des recherches aux applications très concrètes : « La modification de la composition de l’atmosphère a des conséquences sur les communications, la navigation et le fonctionnement des engins spatiaux », explique Mark Conde, le physicien qui dirige cette mission. « Je pense que notre expérience débouchera sur une méthode plus simple et plus précise de prévision de la météorologie spatiale. »

Deux fusées ont donc été lancées aux altitudes étudiées pour y lâcher des traceurs colorés, visant en particulier à détecter le mouvement du vent et les oscillations des ondes. Une troisième fusée, censée larguer plusieurs traceurs à différentes altitudes, n’a pas pu être envoyée en raison d’un problème de moteur. La mission n’a donc été que partiellement accomplie.

Des traceurs colorés ont été envoyés par les fusées. // Source : UAF Geophysical Institute

La fenêtre de tir pour une telle expérience est particulièrement précise : « Les lancements doivent avoir lieu à l’aube, la lumière du soleil atteignant les hautes altitudes pour activer les traceurs de vapeur de la troisième fusée, mais l’obscurité à la surface pour que les caméras au sol puissent photographier la réponse des traceurs aux mouvements de l’air. »

