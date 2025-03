Lecture Zen Résumer l'article

SpaceX et la Nasa ont interrompu la mission Crew-10, qui devait partir dans la nuit du 12 au 13 mars 2025 à bord d’une fusée Falcon 9. Un souci technique a été relevé dans les installations au sol. Une nouvelle date de décollage est fixée.

Ils étaient prêts, installés à bord de la capsule, dans l’attente du décollage. Les vérifications des communications étaient bouclées, et la météo restait extrêmement favorable pour un vol dans la soirée du 12 mars 2025 (dans la nuit du 12 au 13 mars, heure de Paris). Et puis, patatras : le départ de la fusée Falcon 9 et de l’équipage Crew-10 a été annulé.

Moins d’une demi-heure après le « go » autorisant le tir destiné à envoyer la capsule Crew Dragon rejoindre la Station spatiale internationale (ISS), tout a été interrompu. En cause, selon les indications rapidement fournies par la Nasa : « un problème de système hydraulique sur un bras de support au sol de la fusée Falcon 9. »

Les membres de Crew-10. // Source : NASA

En conséquence, décision a été prise de tout annuler pour cette nuit et de renvoyer les quatre astronautes de l’équipage Crew-10 à leurs quartiers. La nouvelle fenêtre de tir s’ouvrira dans la nuit du 14 au 15 mars, à 00h03 (heure de Paris). L’hypothèse d’un départ plus tôt, entre le 13 et le 14 mars, a été écartée, en raison de mauvaises conditions météo.

Durant cette période, les quatre membres d’équipage demeureront dans une bulle sanitaire, de manière à leur éviter toute exposition qui causerait une contamination de l’ISS. La fusée, elle, reste sur son pas de tir, situé sur le complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy, d’ici au jour du départ — s’il n’y a pas d’autres reports d’ici là.

Un petit retard de plus pour les naufragés de l’ISS

Le petit retard que va prendre Crew-10 aura sans doute une répercussion sur l’organisation des activités à bord de l’ISS, et surtout sur le retour très attendu des deux astronautes coincés à bord de la station depuis juin 2024. Leur rentrée sur Terre doit en effet survenir quelques jours après l’arrivée de Crew-10, dès que le transfert des responsabilités sera achevé.

Techniquement, tout est prêt pour ce retour. La capsule est déjà en place sur l’ISS, et cela, depuis septembre 2024. D’emblée, il a été décidé de limiter le voyage aller à deux personnes à bord, au lieu de quatre, afin de libérer deux sièges au profit des deux « naufragés ». Outre ces deux-là, la capsule fera aussi le taxi pour les deux membres de la mission Crew-9.

La mission Crew-10 inclut deux astronautes américaines (Anne McClain et Nichole Ayers, pour la Nasa), un Japonais (Takuya Onishi, de la Jaxa), et un Russe (Kirill Peskov, de Roscosmos). Anne McClain et Takuya Onishi ont déjà séjourné dans l’espace précédemment. C’est en revanche le grand saut pour Nichole Ayers et Kirill Peskov.

