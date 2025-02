Lecture Zen Résumer l'article

Le canot de sauvetage est en place depuis septembre et l’équipage de relève Crew-10 arrive bientôt. Pour les deux « naufragés » de la Station spatiale internationale (ISS), l’attente pour rentrer sur Terre touche à sa fin.

Dernière ligne droite dans les préparatifs de la mission Crew-10. Les quatre membres d’équipage qui la composent viennent de rentrer en quarantaine le 26 février 2025, pour les deux prochaines semaines, c’est-à-dire jusqu’au moment de leur départ dans l’espace. Ce régime strict vise à s’assurer que ce voyage ne va pas aussi transporter une maladie qui contaminerait l’ISS.

Sauf coup de théâtre, le départ de la mission Crew-10 vers la Station spatiale internationale est programmé au mercredi 12 mars 2025. Après un voyage qui durera une journée, la capsule procédera automatiquement aux manœuvres d’approche de l’ISS pour l’arrimage. Une fois le véhicule fixé à son port, l’écoutille pourra être ouverte.

Les membres de Crew-10 (on compte deux Américains, Anne McClain et Nichole Ayers, mais aussi un Japonais, Takuya Onishi, et un Russe, Kiriil Peskov) viennent relever l’équipe précédente, Crew-9, qui se trouve dans l’ISS depuis la fin septembre 2024. Les astronautes auront alors bouclé un séjour d’environ six mois dans l’espace.

L’équipage de Crew-10. // Source : NASA

À la différence des autres missions, qui incluent toujours quatre membres à chaque fois, Crew-9 ne comptait que deux participants : l’Américain Nick Hague et le Russe Alexandre Gorbounov. La raison ? Il s’agissait de laisser deux sièges dans la capsule pour ramener deux autres astronautes coincés dans l’ISS depuis le début du mois de juin.

Barry Wilmore et Sunita Williams avaient initialement fait le voyage avec une capsule Starliner, fabriquée par Boeing, et testée ici lors d’un vol habité vers l’ISS. Cependant, des incertitudes sur sa fiabilité ont conduit la Nasa et Boeing à renoncer à s’en servir une semaine plus tard pour les ramener sur Terre. L’engin est alors rentré vide.

Dernière ligne droite avant le retour de Sunita Williams et Barry Wilmore

Se posait donc la question de savoir comment les ramener. Finalement, il a été décidé de modifier le profil de la mission Crew-9 en passant l’équipage de départ de quatre à deux membres, pour ainsi débloquer deux places au profit de Barry Wilmore et Sunita Williams. Avec Crew-10, on retrouve un cadre normal, avec quatre membres à l’aller.

Il a été envisagé un temps de faire revenir Wilmore et Williams plus vite, mais cela aurait désorganisé le calendrier de relève des équipages, et cela aurait aussi enfreint des règles de sécurité propres à l’ISS. Il faut toujours doter la station d’un nombre précis de capsules, afin de pouvoir évacuer tout le monde en urgence, le cas échéant.

Sunita Williams et Butch Wilmore. // Source : Nasa

L’agence spatiale américaine a donc opté pour une approche qui a contraint mécaniquement les deux astronautes naufragés à patienter très longtemps dans l’espace. Cela a aussi donné lieu à un épisode très politique, au cours duquel Donald Trump et Elon Musk ont rejeté la faute sur l’administration de Joe Biden. La réalité s’avère toutefois bien plus subtile.

L’arrivée de Crew-10 à bord de l’ISS à compter du 13 mars ne signifiera pas la rentrée immédiate de Crew-9 et, donc, des deux malheureux. Il y aura en effet un battement de quelques jours durant lequel l’équipe actuelle fera une passation des responsabilités et des activités. Qu’importe : la libération est proche pour Wilmore et Williams.

