Xavier Niel a traité Elon Musk de « connard » à la télévision française. L’affaire aurait pu en rester là, mais le milliardaire américain lui a bien évidemment répondu.

« C’est le plus grand entrepreneur du monde et, à côté de ça, un garçon qu’on va qualifier de, au minimum, complexe. Si je devais utiliser un mot un peu difficile, peut-être parfois connard. Voilà, c’est un mélange des deux » : dans l’édition du 11 février de la célèbre émission Les Quatre Vérités (4V), diffusée sur France 2, Xavier Niel a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. À savoir qu’Elon Musk n’est plus du tout quelqu’un de sympathique.

Le patron de Tesla et de SpaceX ne cesse en effet de tenir des postures controversées depuis quelques années, en utilisant son réseau social X (ex-Twitter) pour défendre la « liberté d’expression ». Il a été l’un des soutiens les plus convaincus lors de la campagne de Donald Trump, dont il est maintenant très proche (au point d’avoir récupéré une mission cruciale pour le gouvernement). Aujourd’hui, Elon Musk, par sa puissance et son influence, est devenu le méchant d’un film James Bond. La petite pique de Xavier Niel aurait pu s’arrêter là, mais Elon Musk, touché dans son égo, a bien évidemment répondu au patron de Free.

Elon Musk sur Xavier Niel : « Ce type a été envoyé en prison »

Sur son compte X, Elon Musk n’a pas manqué de réagir à l’insulte proférée par Xavier Niel. Il a répondu : « Ce type a été envoyé en prison pour être un véritable proxénète avec un groupe de prostituées ! Laissez-moi rire. » Soit un argument qui cherche à discréditer Xavier Niel en citant une vraie affaire qui a émaillé la carrière du milliardaire français — à laquelle il accorde d’ailleurs quelques pages dans son livre.

Oui, Xavier Niel a bel et bien fait de la prison — il s’en amuse d’ailleurs souvent. Oui, Xavier Niel s’est fait de l’argent un peu trop facilement avec des business liés au sexe, d’abord avec un téléphone rose, ensuite avec des investissements dans des sex-shops. Mais il n’a jamais été condamné pour proxénétisme, contrairement à ce que sous-entend Elon Musk. Cet article du Monde paru en 2006 rappelle qu’il a bénéficié d’un non-lieu, après avoir été emprisonné pendant un mois. Il a en revanche été écroué pour recel d’abus de biens sociaux.

Le fait est qu’Elon Musk modifie la réalité à sa sauce pour nourrir une passe d’armes qui n’a pas lieu d’être, ce qui lui est déjà arrivé par le passé. Souvenez-vous quand il avait taxé un sauveteur de pédophile, car ce dernier avait osé critiquer son sous-marin lors d’une opération visant à sauver des adolescents. Plus récemment, il a raconté n’importe quoi sur les deux astronautes coincés dans l’ISS.

Si Elon Musk comprenait mieux la langue française, il aurait aussi retenu que Xavier Niel l’a qualifié de « plus grand entrepreneur du monde », un beau compliment de la part d’un des patrons les plus appréciés et reconnus de France. Et quand il évoque les positions « tranchées et extrêmes » d’Elon Musk, il est difficile de lui donner tort.

Fort heureusement, Xavier Niel n’a pas répliqué avec sérieux après le tweet d’Elon Musk. Comme à son habitude, il a utilisé l’humour, « On va régler ça au Lidl », en référence à un échange qu’il avait eu avec un internaute mécontent de Free il y a quelques mois. On n’a pas eu le combat au sommet entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, peut-être aura-t-on celui, plus improbable encore, entre Elon Musk et Xavier Niel.

