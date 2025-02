Lecture Zen Résumer l'article

Deux immenses canyons lunaires, se trouvant vers le pôle Sud de la Lune, ont été étudiés par une équipe de scientifiques. Les chercheurs ont découvert qu’ils sont aussi larges et profonds que le Grand Canyon terrestre. Et surtout, qu’ils ont été formés en moins de 10 minutes.

La Lune est constellée de cratères, qui lui donnent cette apparence si particulière. On y trouve même, comme sur Terre, des canyons, c’est-à-dire des vallées profondes et abruptes. Des scientifiques viennent de découvrir que deux immenses canyons lunaires sont aussi larges et profonds que le Grand Canyon de la Terre, a annoncé le Lunar and Planetary Institute le 4 février 2025. Encore plus surprenant : le tout s’est formé en moins de 10 minutes.

Cette trouvaille étonnante est détaillée dans un article de Nature Communications paru le même jour. Les scientifiques se sont intéressés à Schrödinger, un cratère d’impact situé près du pôle Sud de la Lune, sur la face cachée de l’astre. « Le bassin d’impact Schrödinger est remarquable par les flux de débris rocheux qu’il a éjectés, creusant deux canyons comparables au Grand Canyon de la Terre en largeur et en profondeur », écrivent les auteurs dans l’étude.

Emplacement des deux cratères lunaires. À gauche Vallis Schrödinger, à droite Vallis Planck. // Source : Capture YouTube Nature Video, annotation Numerama

Les deux canyons lunaires, baptisés Vallis Schrödinger et Vallis Planck, seraient apparus il y a près de 4 milliards d’années, alors que la Terre et la Lune subissaient de nombreux impacts d’astéroïdes et de comètes. Un tel objet a vraisemblablement heurté la surface lunaire, creusant les deux canyons géants.

De gigantesques canyons lunaires creusés en moins de 10 minutes

La rapidité de leur formation est remarquable : ils ont été creusés en à peine quelques minutes. Le Grand Canyon terrestre, lui, est le résultat d’une longue histoire géologique. « Alors que le Grand Canyon de l’Arizona a été creusé par l’eau au cours des 5 à 6 derniers millions d’années […], Vallis Schrödinger et Vallis Planck sur la Lune ont été creusés par des torrents de roches éjectées en moins de 10 minutes », écrivent les chercheurs dans Nature Communications.

Les scientifiques estiment que l’astéroïde ou la comète qui a heurté la Lune serait arrivé à la vitesse de 55 000 km/h. Son impact aurait formé le cratère Schrödinger, dont le diamètre est de 320 km. Les canyons, quant à eux, seraient nés de la propulsion des débris rocheux lors de l’impact. Les deux canyons seraient larges de 20 à 27 km, et longs de 270 à 860 km. Sur Terre, le Grand Canyon mesure entre 500 m et 30 km de large, et serpente sur 445 km.

Pour parvenir à ce scénario, les chercheurs se sont appuyés sur les relevés de Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), une sonde spatiale de la Nasa en orbite autour de la Lune. LRO a capturé des images des canyons, ainsi que des données d’élévation bien utiles pour déterminer leurs dimensions.

La bonne nouvelle, précise le Lunar and Planetary Institute, est que les roches qui ont été excavées par cet impact ont dû retomber loin de la région du pôle Sud lunaire. Or, c’est là qu’il est prévu que les astronautes du programme Artémis se rendent. Si les débris n’ont pas couvert la zone, le prélèvement d’échantillons par les astronautes sera facilité.

