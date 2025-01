Lecture Zen Résumer l'article

Des scientifiques ont découvert l’exoplanète dont les vents sont les plus rapides jamais identifiés. Ils ont produit une vidéo d’illustration pour montrer à quoi cela pourrait ressembler, vu du ciel.

La notion de vents violents semble prendre une autre dimension sur cette exoplanète, située bien loin de chez nous. À 500 années-lumière de la Terre, WASP-127b est une géante gazeuse, avec une autre grande particularité : jamais les scientifiques n’avaient détecté des vents si fort sur une exoplanète, dans l’Univers connu.

L’étude, parue en janvier 2025, identifie des courants venteux se déplaçant à des vitesses littéralement supersoniques : ils s’approchent de 33 000 kilomètres à l’heure. Ces vents sont six fois plus rapides que la vitesse de rotation de la planète qui les accueille.

« Une partie de l’atmosphère de cette planète se rapproche de nous à grande vitesse, tandis qu’une autre s’en éloigne à la même vitesse », détaille l’astrophysicienne allemande Lisa Nortmann, co-autrice de cette étude. C’est ce qui a permis aux scientifiques de déterminer la rapidité des vents de WASP-127b.

Des vents à une vitesse supersonique, ça veut dire quoi ?

Comment se représenter 33 000 km/h ? Sur Terre, les vents les plus rapides jamais enregistrées montaient à 407 km/h, en 1996, sur l’île australienne de Barrow. Aucun vent n’a jamais atteint une vitesse supersonique sur notre planète.

On parle de vitesse supersonique quand l’on dépasse la vitesse du son — le fameux mur du son qui provoque un « bang » audible. Cette vitesse dépend du milieu où l’onde sonore se déplace. Sur Terre, au niveau de la mer, on estime que le son se déplace à 1 224 km/h. Mais plus il fait froid, plus le son sera lent ; et donc plus l’on prend de l’altitude, plus il fait froid, et plus le son est lent. D’ailleurs, sur Mars, où les ondes sonores se déplacent à travers du dioxyde de carbone, au lieu de l’oxygène et de l’azote de l’atmosphère terrestre, le son est plus lent.

Dans l’eau, la vitesse du son est estimée à 5 400 km/h. Dans certains matériaux, la célérité du son peut en effet changer du tout au tout. Dans le fer doux, par exemple, le son se déplace à 21 456 km/h.

Les avions supersoniques dépassent le mur du son car le calcul se base sur la vitesse du son dans les conditions précises du milieu des airs. L’avion hypersonique (hautement supersonique) de la Nasa, le X-15, est capable d’atteindre 7 300 km/h.

Vidéo : à quoi cela ressemble, une planète aux vents supersoniques ?

Pour se représenter la puissance de ces vents, les scientifiques de l’European Southern Observatory ont non seulement cartographié ces courants, mais cela leur a aussi permis de produire une vidéo d’illustration. Celle-ci montre à quoi pourrait ressembler l’exoplanète vue du ciel :

Ce qu’on sait de cette planète

WASP-127b est un mélange de gaz et de glace, et ressemble légèrement à Jupiter. Elle est légèrement plus grande, tandis que sa masse, cependant, représente 16 % de celle de notre voisine géante. Les scientifiques ont remarqué que son orbite était verrouillée : elle a un côté perpétuellement face à son étoile, brûlant à 1 000 degrés Celsius, et un autre côté tourné vers le reste de l’univers, continuellement gelé.

