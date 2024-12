Lecture Zen Résumer l'article

Peut-on lire dans la pensée ? Le collectif d’artistes numériques Obvious semble déjà avancer une réponse : ils ont créé une série d’œuvres alliant imagerie cérébrale (IRM) et intelligence artificielle. Dans ce nouvel épisode de « La France du futur », Numerama vous invite à plonger dans les coulisses de cette expérience inédite.

Lire dans la pensée, rêve pour certains, malédiction pour d’autres ; quel que soit le camp, ce pouvoir fascine, de la littérature fantastique et de science-fiction aux mythes et religions. Mais que dit la science, qui balaie froidement les croyances pour opposer des faits ? Si on sait aujourd’hui que le cerveau est un outil complexe, dont nous ne comprenons pas encore tous les rouages, les techniques modernes nous permettent de mieux comprendre ce qui s’y passe.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Implants, électrodes et IRM sont autant de lecteurs des ondes cérébrales permettant, in fine, des actions sur le réel qui nous entoure. Les applications sont nombreuses et dans le domaine médical, il s’agit avant tout de redonner des capacités à des personnes qui les ont perdues — on pense par exemple au Wimagine du CEA, conçu pour permettre aux personnes tétraplégiques ou paraplégiques de marcher de nouveau. Le plus médiatisé d’entre eux est le Neuralink, propulsé par Elon Musk, qui a vu un premier patient jouer aux échecs en contrôlant la partie avec son cerveau.

Le collectif Obvious, à la pointe de l’art numérique, s’est emparé du sujet pour croiser la science — répliquer les conclusions d’un article de l’Université de Princeton — et la création artistique. Peut-on créer par la pensée, supprimer toute barrière technique entre l’intention artistique et la production d’une œuvre ? C’est la question à laquelle ils ont tenté de répondre avec la série Imagine, exposée à Paris à la rentrée 2024, dans le cadre du centenaire du surréalisme.

Peut-on lire dans la pensée ? L’expérience d’Obvious est au cœur de l’épisode 4 de La France du Futur // Source : Naulipe Upgrade et Alfred Tertrais pour Numerama

En partant de la pièce maîtresse, l’exposition, nous avons refait le chemin en sens inverse pour comprendre comment Obvious s’y est pris et ce que leur projet dit de l’art contemporain et futur. Alors que la création par IA fait aujourd’hui débat, Obvious fait déjà un pas de plus en laissant une place totale à l’intention de l’artiste. Une position radicale qui permet de faire émerger le débat : de quoi sera fait le monde quand nous saurons lire dans la pensée en temps réel avec des dispositifs portables ?

Le quatrième épisode de la série documentaire de Numerama

La série Imagine exposée à la galerie Danysz // Source : Naulipe Upgrade et Alfred Tertrais pour Numerama

Cet épisode conclusif s’inscrit dans la série documentaire La France du Futur dirigée par Marcus Dupont-Besnard pour Numerama, avec le soutien du CNC Talent et des adhésions Numerama+. Cela nous permet de rendre la série disponible à toutes et tous et de partager les histoires de celles et ceux qui construisent notre avenir en France. Il a été réalisé par Naulipe Upgrade et Julien Cadot. Alfred Tertrais a contribué au tournage et Marcus Dupont-Besnard à la production.

Si vous avez manqué les précédents épisodes, ils sont juste ici :

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+