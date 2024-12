Lecture Zen Résumer l'article

Oubliez tout ce que vous savez sur l’informatique : l’ordinateur quantique est totalement différent. On vous le prouve dans ce documentaire original Numerama.

Un ordinateur quantique ne ressemble en rien à un « ordinateur » tel qu’on l’entend. Et pour cause : son fonctionnement repose sur les lois de l’infiniment petit. Les calculs ne reposent pas sur des bits, qui sont binaires (des 0 et des 1), mais sur des qubits… qui peuvent être dans deux états à la fois. Oui, sur le papier, l’informatique quantique semble bien mystérieuse. Elle pourrait pourtant révolutionner le monde de demain, et des chercheuses et chercheurs y planchent déjà très sérieusement.

En France, des installations expérimentales de ce type existent. C’est dans ces lieux hors-du-commun que nous vous emmenons dans ce documentaire Numerama : Cet ordinateur changera votre vie : il est quantique.

Les ordinateurs quantiques ne ressemblent pas à ce que vous imaginez

Ce n’est clairement pas demain que nous aurons des ordinateurs quantiques sur nos bureaux. Comme vous le verrez dans ce documentaire, ces machines prennent une place colossale. Et pour cause : puisque leurs lois sont différentes de nos équipements actuels, le reste de leur conception est tout aussi différent. De A à Z. Ils font appel certes à de l’informatique, mais aussi et surtout à de la physique.

Il existe, de fait, des façons très différentes de concevoir un ordinateur quantique. C’est la raison pour laquelle notre journaliste scientifique, Charlotte Mauger, est allée à la rencontre de deux startups situées en France : Alice & Bob, et Pasqal. Toutes deux à la pointe, leurs projets n’ont pourtant rien à voir l’un avec l’autre. Chez Alice & Bob, l’installation est enfermée dans un cryostat, où la température est juste au-dessus du zéro absolu. Chez Pasqal, il s’agit d’un caisson vide — plus vide encore que l’Univers — où des lasers prennent des atomes en tenaille. Leur objectif commun : pousser les ordinateurs quantiques à faire de moins en moins d’erreurs. Car l’infiniment petit est délicat à maîtriser.

Ordinateur quantique. // Source : Numerama

Mais pour quoi faire ? C’est aussi là tout l’objectif de ce documentaire : si l’usage des ordinateurs quantiques peut sembler flou à notre époque, ils pourraient, à terme, et indirectement, changer notre quotidien. Par exemple en accélérant la recherche médicale. Leur puissance pourrait aussi, inversement, créer de nouveaux enjeux, comme la sécurité de nos télécommunications.

La France du futur

Cet ordinateur quantique changera votre vie est le troisième épisode de notre série documentaire financée par le CNC, La France du futur, une production originale Numerama. Dans cette série, nous parcourons la France à la recherche de projets qui préparent le monde de demain.

L’épisode 1 vous faisait passer la porte de la maison du futur… qui pourrait bien être en paille. L’épisode 2 était un vertige au cœur d’un soleil artificiel dans la campagne, un réacteur à fusion nucléaire en pleine construction.

L’épisode 3 de La France du futur, l’équipe

Une série développée par Marcus Dupont-Besnard

Avec la voix de Bernard Gabay

Journaliste : Charlotte Mauger

Réalisation : Naulipe Upgrade (partie 1), Naël Fontaine (partie 2), Alfred Tertrais (intro)

Assistante réalisatrice : Nino Barbey

Montage : Naël Fontaine, Alfred Tertrais

Animations : Mothy

Producteur exécutif : Marcus Dupont-Besnard

Producteur délégué : Julien Cadot

Studio voix off : Chez Jean

