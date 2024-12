Lecture Zen Résumer l'article

Le programme Artémis est de nouveau contrarié. Les deux prochaines missions, Artémis II et Artémis III, sont repoussées de plusieurs mois. En cause, cette fois : un souci sur le bouclier thermique. D’autres pans du retour américain sur la Lune rencontrent aussi des délais rallongés.

Une fois encore, le retour des astronautes sur la Lune aura du retard. Dans la journée du 5 décembre, l’agence spatiale américaine (Nasa) a dévoilé un calendrier actualisé du programme Artémis. Deux missions sont retardées : Artémis II et Artémis III. Elles sont désormais planifiées pour avril 2026 et mi-2027. Artémis IV reste attendue pour 2028.

Initialement, il était prévu de lancer la mission Artémis II à la fin de l’année 2025, à partir de septembre. Quant à Artémis III, elle devait survenir un an plus tard, en septembre 2026. Ces deux lancements avaient déjà souffert d’un retard début 2024. Elles auraient dû partir respectivement en 2024 et en 2025.

Un bouclier thermique avec un défaut

À l’origine de ce second report, il y a un souci d’intégrité du bouclier thermique qui protège la capsule Orion, laquelle doit accueillir des astronautes (pour faire le tour de la Lune avec Artémis II, notamment). En raison de cette dégradation, qui a été observée lors de la mission Artémis I, des investigations ont été lancées pour comprendre l’origine du problème.

Les causes de cette faiblesse ont été identifiées depuis. Selon la Nasa, le bouclier « ne permettait pas aux gaz générés à l’intérieur d’un matériau […] de s’échapper en quantité suffisante, ce qui a entraîné la fissuration et la rupture d’une partie du matériau ». D’ores et déjà, des mesures correctrices sont en train d’être déployées pour surmonter ce défaut.

Il est à noter que ce point faible décelé durant la mission Artémis I n’a pas causé de menace particulière pour la capsule Orion. Celle-ci était vide lors de ce test, mais des capteurs étaient présents pour prendre des mesures. Selon l’agence, la température à l’intérieur d’Orion « est restée confortable et sûre ». L’équipage n’aurait pas été menacé.

Mais la Nasa ne peut pas raisonnablement laisser les missions suivantes se dérouler comme si de rien n’était, alors que le bouclier thermique ne réagit pas comme il le devrait. Surtout qu’il y aura désormais à bord des astronautes. Or, le point faible décelé dans Artémis I pourrait se comporter différemment ensuite, et poser des problèmes plus graves.

La sécurité du personnel reste prioritaire et la Nasa n’entend prendre aucun risque à ce niveau, quitte à ralentir l’ambition américaine de retourner sur la Lune. D’autant qu’un grave incident causé par un bouclier thermique défaillant pourrait causer un retard autrement plus long que le décalage annoncé par la Nasa le 5 décembre.

Il n’en demeure pas moins que le programme Artémis amasse de plus en plus en plus de retard.

La Chine en embuscade

Outre les deux reports successifs pour Artémis II et III, la production des combinaisons spatiales se fait attendre et le Starship n’est pas encore prête pour une vraie mission — bien qu’il progresse, son développement est loin d’être achevé. Et l’avenir du SLS (Space Launch System), la fusée de la Nasa, apparaît menacé.

Cette prudence se heurte toutefois à une réalité géopolitique : la montée en puissance de la Chine dans le spatial. On sait que Pékin cravache dur pour envoyer aussi des taïkonautes sur le satellite naturel, dans le cadre de son propre programme habité, avec le concours de Moscou. L‘alunissage chinois d’un équipage n’est pas attendu avant 2030.

À ce stade, l’Amérique bénéficie toujours d’une marge de trois ans pour faire revenir des astronautes sur la Lune, mais c’est un écart qui s’est réduit au cours des dernières années. Une différence que la Chine n’ignore pas et qui pourrait aiguiser ses appétits. Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis ne se laisseront certainement pas faire.

