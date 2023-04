Les éclipses hybrides sont un type spécial d’éclipse solaire. Ce sont des éclipses mixtes ou totales-annulaires. Ce type d’éclipse de Soleil est particulièrement rare.

Les éclipses solaires sont des phénomènes rares. Les éclipses hybrides le sont encore plus. C’est justement ce qui se produit dans la nuit du 19 au 20 avril 2023 : une partie de la planète peut observer une éclipse solaire hybride. Pas la France, cependant : le phénomène astronomique n’est visible que dans l’hémisphère sud — du sud de l’océan Indien jusque dans l’océan Pacifique. Néanmoins, on peut vivre cette éclipse hybride en ligne et en direct.

Une éclipse hybride, c’est quoi ?

Une éclipse hybride est un type d’éclipse de Soleil. Sa particularité est qu’elle change d’aspect tandis que l’ombre de la Lune se déplace sur la Terre. Selon l’endroit d’où l’éclipse hybride est observée (sur la trajectoire de l’éclipse), elle peut être totale ou annulaire. On peut alors aussi dire totales-annulaires.

D’après l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), « une éclipse hybride se produit lorsque le sommet du cône d’ombre de la Lune se trouve dans l’hémisphère terrestre situé face au Soleil.»

Pour poursuivre, il est nécessaire de rappeler quelles sont les différentes éclipses solaires possibles.

Les 4 types d’éclipses solaires

Une éclipse solaire survient quand la Lune passe devant le Soleil, vu de la Terre, partiellement ou totalement. 4 types d’éclipses solaires sont possibles :

L’éclipse partielle , lorsque la Lune n’occulte pas complètement le Soleil, car ces deux corps ne sont pas parfaitement alignés avec la Terre.

, lorsque la Lune n’occulte pas complètement le Soleil, car ces deux corps ne sont pas parfaitement alignés avec la Terre. L’éclipse totale , quand la Lune occulte totalement le Soleil, ne laissant voir momentanément que la couronne solaire.

, quand la Lune occulte totalement le Soleil, ne laissant voir momentanément que la couronne solaire. L’éclipse annulaire , quand le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés, mais que le diamètre apparent lunaire est plus petit que celui du Soleil. On peut alors observer un anneau brillant.

, quand le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés, mais que le diamètre apparent lunaire est plus petit que celui du Soleil. On peut alors observer un anneau brillant. L’éclipse hybride, ou éclipse mixte, ou éclipse totale-annulaire : le mélange entre l’éclipse totale et l’éclipse annulaire.

Schéma d’une éclipse solaire. // Source : Canva

Comment se passe une éclipse hybride ?

Généralement, les éclipses hybrides débutent avec une éclipse annulaire, puis deviennent des éclipses totales, avant de redevenir annulaires à la fin. Plus rarement, une éclipse hybride peut commencer en étant annulaire, puis finir en étant totale, ou l’inverse.

Bien sûr, comme lors des éclipses totales et annulaires, le Soleil est partiellement éclipsé avant et après la phase principale de l’éclipse hybride.

Qu’est-ce qu’une éclipse perlée ?

On parle aussi d’éclipse perlée, au sujet des éclipses hybrides.

Pendant une éclipse mixte, le diamètre apparent de la Lune est très proche de celui du Soleil. « Or le limbe lunaire n’est pas un cercle parfait car il est constitué par une succession de montagnes et de vallées, chaque vallée laisse passer la lumière solaire et parsème le limbe lunaire de nombreux points de Baily donnant au limbe l’aspect d’un collier de perles », explique l’observatoire de Paris.

Ces éclipses perlées ont une bande de centralité très étroite.

Comment observer une éclipse hybride ?

L’observation d’une éclipse hybride se fait dans les mêmes conditions que celle d’autres éclipses de Soleil. Éclipse ou pas, on ne regarde jamais le Soleil en vision directe, sans protection adéquate (et les lunettes de Soleil n’en sont pas une). Il faut impérativement porter des lunettes spécialement conçues pour observer les éclipses. En outre, les lunettes doivent être récentes et, même en observant avec, il faut faire des pauses régulières.

Si vous n’avez pas l’équipement nécessaire, ne prenez aucun risque : il existe des astuces pour profiter d’une éclipse solaire sans regarder directement l’étoile.

Quand aura lieu la prochaine éclipse solaire hybride ?

Après l’éclipse du 20 avril 2023, la prochaine éclipse solaire hybride aura lieu le 14 novembre 2031. Elle traversera l’océan Pacifique.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !