Pas coincés, mais sans possibilité de rentrer tout de suite sur Terre. Voilà la situation des deux astronautes, Barry Wilmore et Sunita Williams, qui participent à la mission d’essai Boe-CFT de Boeing et de la Nasa à bord de l’ISS.

L’agence spatiale américaine le dit et le répète : non, Barry Wilmore et Sunita Williams ne sont pas « coincés » à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Pourtant, force est de constater que le séjour des deux astronautes se prolonge au-delà du calendrier initialement programmé. La durée du voyage a d’ailleurs presque quadruplé.

Partis de Cap Canaveral le 5 juin, les deux membres de la mission Boeing Crew Flight Test (Boe-CFT) fêteront leur quatrième semaine à bord de l’ISS le 3 juillet. Cela, sans perspective claire sur leur date de rentrée sur Terre. Elle devait avoir lieu initialement le 14 juin ; depuis, le planning de retour a été sans cesse ajusté — et repoussé.

Une durée rallongée jusqu’à 90 jours ?

La capsule Starliner est capable de rester amarrée à l’ISS pour une durée de 45 jours. Cependant, il est possible de rajouter 45 jours de plus, en profitant du fait que la station peut recharger les batteries du vaisseau spatial. Dès lors, la mission Boe-CFT pourrait théoriquement durer 90 jours dans le pire des cas, soit presque treize fois plus que la durée initiale.

Cette perspective a été évoquée par CNN dans ses colonnes le 28 juin, en se fondant sur les observations de Steve Stich, responsable du programme des vols habités de la Nasa. L’agence n’a pas encore tranché la question, mais cette possibilité est désormais sur la table. Si ces 90 jours ont lieu, le retour aurait lieu à la fin août / début septembre.

Steve Stich a ajouté qu’il n’y avait pas le feu au lac, comme pour dissiper des inquiétudes éventuelles : « Nous ne sommes pas pressés de rentrer à la maison ». Reste que la Nasa comme Boeing n’ont pas encore complètement éclairé les causes des écarts de fonctionnement de la capsule. Il est donc impossible de rentrer sans lever tous les doutes.

Les réponses aux difficultés de la capsule dans l’espace viendront peut-être de la terre ferme. En effet, une campagne d’essais doit débuter le 2 juillet au centre d’essais de White Sands, au Nouveau-Mexique, afin de reproduire la manière dont les propulseurs ont été utilisés pendant le vol. Ces tests vont durer deux semaines au minimum.

C’est après cette première phase que la Nasa et Boeing espèrent avoir une meilleure idée de ce qui se passe et, donc, du calendrier de retour de Barry Wilmore et Sunita Williams. En attendant, les deux astronautes passent le temps en aidant le reste de l’équipage avec leurs activités quotidiennes. Il vaut mieux qu’ils s’occupent l’esprit.

