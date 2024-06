Lecture Zen Résumer l'article

Le vol de retour du Starliner était d’abord planifié pour le 14 juin, puis le 18. Maintenant, la capsule spatiale de Boeing est censée rentrer sur Terre le 22 juin.

Décidément, le développement de la capsule Starliner aura été avant tout une histoire de rendez-vous manqués. Le vol habité vers la Station spatiale internationale (ISS) a fini par survenir le 6 juin, après des années de retard sur le planning initial. Cela, malgré la détection de plusieurs petites fuites d’hélium, avant le décollage et pendant la mission.

Maintenant, c’est le vol de retour qui rencontre quelques chamboulements de calendrier. À l’origine, il était prévu de faire rentrer Barry Wilmore et Sunita Williams, les deux astronautes qui participent à la mission Boe-CFT (Boeing Crew Flight Test) pour valider la capacité du vaisseau à transporter un équipage, le 14 juin 2024.

Deux reports pour le retour du Starliner

Cette échéance a été repoussée une première fois au 18 juin, pour tenir à la fois compte des conditions météorologiques de la région dans laquelle la capsule fera sa rentrée atmosphérique, mais aussi du degré de préparation de l’engin. Il s’agissait aussi de procéder à des vérifications et à encadrer une sortie spatiale (finalement annulée).

Maintenant, elle a été décalée au 22 juin, selon un point d’étape partagé le 14 juin. D’après Boeing et l’agence spatiale américaine, ces quatre jours en plus vont permettre de boucler tranquillement la planification et toute la procédure de départ — même si, d’après la Nasa et le constructeur, Starliner est déjà jugé viable pour un retour d’urgence.

Starliner de Boeing a rencontré plusieurs fuites en plein vol. // Source : NASA

« L’équipage effectuera des opérations supplémentaires sur l’écoutille afin de mieux comprendre son maniement, répétera certains tests de sécurité et évaluera le pilotage à l’aide de la fenêtre avant », a commenté Steve Stich, directeur du programme en charge des vols habités à la Nasa. C’est utile en prévision des missions opérationnelles, notamment.

Chez Boeing aussi, on voit ce décalage comme une occasion de tester un peu plus le vaisseau dans son environnement. « Nous disposons de beaucoup de marge et de temps à bord de la station pour maximiser les possibilités d’apprentissage de tous les partenaires, y compris de notre équipage », a noté Mark Nappi, responsable chez Boeing.

Le retour du Starliner se fera dans le sud-ouest des États-Unis. La capsule sera assistée par un système de parachute ainsi qu’un airbag pour l’aider à décélérer et à toucher terre le plus en douceur possible. Si tout se passe bien, la qualification du Starliner aura lieu dans quelques mois. Quant aux premières vraies missions, elle sont attendues début 2025.

