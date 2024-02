Pas de nuit éternelle pour la mission SLIM. Du moins, pas encore. L’atterrisseur japonais a surmonté la terrible nuit sur la Lune, qui dure très longtemps et qui est extrêmement froide. Un signal a été reçu, qui a mis fin à une attente éprouvante pour l’agence spatiale nipponne.

C’est une trace soudaine sur un graphe, un pic unique et très bref. Mais c’est un sursaut radio qui a déclenché la joie de l’agence spatiale japonaise (Jaxa). Et pour cause : l’atterrisseur SLIM est toujours opérationnel ! SLIM a survécu à la terrible nuit lunaire, dont la durée (deux semaines) et l’intensité (-130 °C) sont parfois fatales aux missions.

« La nuit dernière, une commande a été envoyée à SLIM et une réponse a été reçue, confirmant que le vaisseau spatial a traversé la nuit lunaire et a maintenu ses capacités de communication ! », a écrit sur X (ex-Twitter) le 26 février le compte dédié à la mission. Un petit miracle, qui s’est joué à près de 385 000 km de la Terre.

Ce signal, capté le 25 février, a enlevé un gros poids sur les épaules des équipes en charge de SLIM (acronyme de Smart Lander for Investigating Moon, soit en français atterrisseur intelligent pour enquêter sur la Lune). Il offre à la Jaxa la perspective de pouvoir prolonger la carrière de l’engin, qui n’était censée durer que quelques jours.

Cette fois, SLIM a un peu trop chaud

Il faudra toutefois encore patienter un peu avant que SLIM se remette dans le bain. En effet, cette fois, il fait… trop chaud sur la Lune. Le satellite connaît des écarts de températures extrêmes, qui peuvent chuter jusqu’à -248 °C et grimper jusqu’à 123 °C. Des variations qui éprouvent durement les équipements à bord des missions lunaires.

C’est pour cela que « la communication avec SLIM a été interrompue après un court laps de temps », a précisé la Jaxa. « Il était encore midi lunaire et la température de l’équipement de communication était très élevée. » L’équipe attend que la température des instruments diminue assez. Les opérations scientifiques pourront reprendre ensuite.

Au-delà de l’agence spatiale nipponne, d’autres ont salué la survie de SLIM, comme Thomas Appéré, docteur en planétologie et professeur en physique-chimie, ou l’AMSAT, une association de radioamateurs chargés de maintenir des satellites expérimentaux. Beaucoup craignaient que l’engin ne puisse pas se relever de ces conditions infernales.

La Jaxa n’est pas complètement au bout de ses peines : certes, la mission est arrivée sur la Lune, mais elle ne s’est pas posée correctement. L’engin est renversé, ce qui va compliquer le recueil de données scientifiques, mais aussi la communication avec la Terre. Le signal a capté le 25 février était faible à cause de cette situation.

