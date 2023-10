Quelques planètes du Système solaire sont entourées d’immenses anneaux. C’est le cas de Jupiter, d’Uranus, de Neptune, mais aussi de Saturne. Cet article de The Conversation vous explique les raisons de cette particularité pour cette dernière planète.

La plupart des scientifiques pensent que Saturne n’a pas toujours eu ses anneaux, mais qu’il y a des millions d’années, une lune lui tournait autour.

Cette lune a fini par s’approcher très près de la planète, tout en tournant de plus en plus vite. Cette accélération était tellement violente qu’elle a fait exploser la lune. Elle s’est brisée en morceaux qui se sont ensuite répandus autour de la planète en prenant la forme d’un disque. Ces fragments sont majoritairement de la glace et de la roche.

Les morceaux ont continué à se fracasser les uns contre les autres, ce qui a produit beaucoup de poussière et de neige. Certains morceaux sont tombés sur Saturne ou ont flotté dans l’espace. C’est encore le cas aujourd’hui et, dans un avenir lointain, les anneaux devraient disparaître complètement.

À la découverte des anneaux de Saturne

On n’a pas toujours su que Saturne avait des anneaux.

Il y a quelques centaines d’années, un astronome nommé Galilée a observé le ciel à travers l’un des premiers télescopes. Lorsqu’il l’a utilisé pour observer Saturne, il a trouvé que la planète ressemblait un peu à la tête d’un ours en peluche avec deux grandes oreilles. Il a pensé qu’elle était peut-être composée de trois planètes.

Des années plus tard, les astronomes ont utilisé de meilleurs télescopes et se sont rendu compte que Saturne était entourée de ce qui ressemblait à un grand disque plat.

Au départ, les astronomes pensaient que le disque touchait Saturne. Un astronome nommé Christiaan Huygens pensait que le disque autour de Saturne était un objet plein, comme une bague autour d’un doigt. Un autre astronome, Giovanni Cassini, a été le premier à remarquer que l’anneau n’était pas plein, et qu’il y a avait du vide entre les morceaux.

Aujourd’hui, nous savons que les anneaux sont constitués de poussière de lune et de roches. Et comme Saturne est très éloignée du Soleil, c’est une planète très froide. Cela signifie que les roches des anneaux de Saturne sont très glacées. Certaines sont même entièrement constituées de glace, comme des boules de neige. Les anneaux de Saturne sont très brillants, car la glace reflète fortement la lumière du soleil.

En envoyant des sondes spatiales vers d’autres planètes et en prenant des photos de très près, on a découvert que Jupiter, Uranus et Neptune avaient également des anneaux. Mais ces anneaux sont plus fins et difficiles à voir depuis la Terre. On a également réalisé que ces planètes avaient de nombreuses lunes, certaines plus petites et d’autres plus grandes que la Lune de la Terre.

Lucyna Kedziora-Chudczer, Program Manager / Adjunct Research Fellow, Swinburne University of Technology

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.

